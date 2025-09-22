(ВИДЕО) ХРВАТИ ТРАЖЕ КАЗНУ ЗА СРПСКОГ ШАМПИОНА Подигао три прста након победе у Загребу, медији осудили знак, тражи се казна за "провокацију"
На Светском првенству у Загребу, репрезентативац Србије у рвању Александар Комаров освојио је златну медаљу.
По завршетку финалне борбе, са видиљивим траговима борбе на лицу, Александар је усред Загреба подигао увис три прста, а онда стао на највиши степеник победничког постоља и поносно слушао химну "Боже правде".
То су Хрвати схватили као провокацију, а уједно траже реакцију полиције и надлежних органа.
Јутро након финала, на порталу "Јутарњи лист" се појавио текст у којем се осуђује овај гест Александра Комарова:
- Наиме, Србин је тријумф прославио подизањем три прста! Усред Загреба! Чиме се неки српски медији поносно диче... Још када се подразумева да је Ареном засвирала химна Србије "Боже правде", титраји око њихових срца још су интензивнији - стоји у једном пасусу "Јутарњег".
komarov u finalu Svetskog prvenstva u Zagrebu. Sutra napad na bronzu! 🇷🇸🇷🇸🇷🇸
Хрвати сада постављају питање зашто њихова полиција није реаговала на како они кажу, провокацију, с обзиром на то да закон у Хрватској јасно регулише прекршаје против јавног реда и мира укључујући и одређене гестове, попут показивања три прста, који могу бити санкционисани у зависности од контекста и процене надлежних.
Наиме, уколико се "процени да то вређа или узнемирује јавност, изазива нереде или омета јавни ред", у том случају гестикулација се може сматрати 'гестом или знаком који вређа или понижава', зависно од идентитета особе и начина на који је знак исказан", пише у хрватском законодавству.
Такође, казна може бити новчана или протеривање, ако је реч о страном држављанину.