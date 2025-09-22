БЕОЧИН У ЖАЛОСТИ Умро Јован Свирчевић (38)
Директор ЈП "Топлана" Беочин и некадашњи директор ЈКП "Беочин", Јован Свирчевић (38), преминуо је након дуге и тешке болести.
Суграђани се болним речима опраштају од њега, а огласила се и Општина Беочин.
Са великом тугом обавештавамо грађане да је након дуге и тешке болести у 38. години преминуо наш суграђанин, колега и пријатељ Јован Свирчевић, доскорашњи директор ЈП “Топлана” Беочин и некадашњи директор ЈКП “Беочин”.
Јован Свирчевић рођен је у Новом Саду 8. јула 1987. године, а након завршене средње школе и факултета, своју каријеру започео је у ЈКП “Беочин” у радној организацији фабрике воде, где је својим марљивим радом и залагањем именован за директора ЈКП “Беочин”.
Наставак пословне каријере води га у приватан сектор, у фирму “Карин инвест” којом је такође руководио. Следећи корак у његовој пословној каријери било је именовање на место в.д. директора ЈП “Топлана” Беочин где је међу колегама чије је поштовање увек и безусловно имао, провео своје последње године радног ангажмана.
Јован је био успешан пољопривредник и оснивач Удружења “Беочински пастир” које је окупљало велики број пољопривредника са територије општине Беочин а свој допринос локалној заједници пружао је и кроз ангажман у Црквеном одбору црквене општине Беочин у Храму Светог Преображења Господњег у Беочин селу.
Са великом захвалношћу и поштовањем за све учињено овим путем упућујемо последњи поздрав Јовану Свирчевићу и у име Општине Беочин, свих запослених у ЈП “Топлана” Беочин и других колега, изражавамо искрено саучешће породици и пријатељима.
Сахрана и последњи Јованов испраћај ће се одржати у уторак, 23. септембра у 14 часова на гробљу у Беочин селу.