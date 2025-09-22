Прекид у испоруци топле воде на делу Булевара патријарха Павла у уторак
ЈКП „Новосадска топлана“ обавестила је грађане да ће у уторак, 23. септембра 2025. године, од 7 часова ујутро, доћи до прекида у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде.
Разлог је изградња вреловода и вреловодних прикључака у Сомборској улици и на Булевару патријарха Павла. Прекид ће захватити објекте на Булевару патријарха Павла од броја 117 до 123.
Из „Новосадске топлане“ најављују да се нормализација у испоруци очекује истог дана, у вечерњим часовима.