Прекид у испоруци топле воде на делу Булевара патријарха Павла у уторак

22.09.2025. 12:18
Фото: Pixabay

ЈКП „Новосадска топлана“ обавестила је грађане да ће у уторак, 23. септембра 2025. године, од 7 часова ујутро, доћи до прекида у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде.

Разлог је изградња вреловода и вреловодних прикључака у Сомборској улици и на Булевару патријарха Павла. Прекид ће захватити објекте на Булевару патријарха Павла од броја 117 до 123.

Из „Новосадске топлане“ најављују да се нормализација у испоруци очекује истог дана, у вечерњим часовима.

ЈКП „Новосадска топлана”
Нови Сад
