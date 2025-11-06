Оставили смо све на терену ТИМИ МАКС ЕЛШНИК ВЕРУЈЕ: Кад играмо овако, можемо да победимо сваку екипу
Фудбалери Црвене звезде су савладали су екипу Лила резултатом 1:0 у оквиру четвртог кола Лиге Европе.
Након утакмице везни фудбалер Тими Макс Елшник је изнео прве утиске.
– Данас смо сви, од првог до последњег, оставили све на терену. На крају крајева, заслужили смо три бода која су јако битна за наставак Лиге Европе. Било је тешких момената и утакмица у последње време, али смо се као екипа скупили, попричали мало и мислим да је данас изашао прави тим. Сви смо били заједно. Као што сам рекао, оставили смо све на терену, није фалило борбе и карактера и на тај начин можемо сваког да победимо – рекао је Елшник.
Говорио је словеначки везни фудбалер и о преосталим утакмицама у Лиги Европе
– Била је тешка утакмица. Лил има изузетан квалитет и игра у веома јакој, динамичној и физички захтевној лиги. Имају квалитет, то је јасно, али добро смо се припремили, играли смо на резултат. Звезда је таква, некад не можемо да победимо лакшег противника, а добијемо најјачег. Сада знамо да можемо да савладамо сваког до краја. Лил је сигурно један од најтежих противника у лигашкој фази ове сезоне и не треба никога да се плашимо. Треба да идемо сваку утакмицу на победу и да направимо тај искорак у нокаут фазу – закључио је Елшник.