Распоред сахрана за петак, 7. новембар
У Новом Саду и Петроварадину у петак, 7. новембра, биће сахрањени:
Нови Сад, Градско гробље:
Иван Антона Ладишић (-урна-) (1967.) 09.45
Антон Иван Захородни (-испраћај-) (1939.) 09.45
Виктор Јосипа Рот (-урна-) (1947.) 10.30
Драган Јосифа Ђелић (1957.) 10.30
Миладин Борислава Ћупина (1950.) 11.15
Шандор Иштвана Даниш (-урна-) (1952.) 11.15
Шандор Ивана Бала (1950.) 12.00
Момир Пера Јовановић (1955.) 12.45
Ференц Михаља Тот (1948.) 13.30
Радмила Војина Кузмановић (1951.) 14.15
Милутин Драгутина Мандић (1948.) 15.00
Петроварадин, Ново гробље:
Мирослава Драгутина Офенбекер (1935.) 13.00
Милан Стевана Тонковић (1950.) 15.00