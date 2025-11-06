few clouds
Распоред сахрана за петак, 7. новембар

06.11.2025. 15:18
Дневник
Дневник
Фото: pixabay.com

У Новом Саду и Петроварадину у петак, 7. новембра, биће сахрањени:

Нови Сад, Градско гробље:

Иван Антона Ладишић (-урна-) (1967.) 09.45

Антон Иван Захородни (-испраћај-) (1939.) 09.45

Виктор Јосипа Рот (-урна-) (1947.) 10.30

Драган Јосифа Ђелић (1957.) 10.30

Миладин Борислава Ћупина (1950.) 11.15

Шандор Иштвана Даниш (-урна-) (1952.) 11.15

Шандор Ивана Бала (1950.) 12.00

Момир Пера Јовановић (1955.) 12.45

Ференц Михаља Тот (1948.) 13.30

Радмила Војина Кузмановић (1951.) 14.15

Милутин Драгутина Мандић (1948.) 15.00

Петроварадин, Ново гробље: 

Мирослава Драгутина Офенбекер (1935.) 13.00

Милан Стевана Тонковић (1950.) 15.00

Дневник
Дневник
Нови Сад
