РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ У ПЕТАК ГОСТУЈУ ПАРТИЗАНУ У ДЕРБИЈУ АРКУС ЛИГЕ (20.15): Сусрет „ала" на Бањици
Прошло је тачно 156 дана од последњег сусрета Партизана и Војводине, који је уједно одлучио новог рукометног шампиона Србије.
Партизан је 4. јуна потврдио победу из Београда и прекинуо деценијску доминацију Новосађана. Ако је веровати изреци да је рањени лав најопаснији, онда је за очекивати да Војводина има огромну жељу да се експресно врати на трон. Да би то урадила, мора да победи шампиона – Партизан. Јесењи дерби игра се у петак од 20.15 часова у дворани на Бањици, која однедавно носи име легендарног „Проф. др Бранислава Покрајца“.
На конференцији за медије након меча Војводине и Дубочице, стратег Новосађана Владан Матић није желео да коментарише предстојећи дуел са Партизаном, као разлог наводећи арбитре Ненадића и Стефановића, који су судили први меч прошлосезонског финала.
Поуздани крилни играч црвено-белих Вукашин Воркапић истакао је да Воша иде на победу без обзира на име ривала.
– Партизан има одличну екипу и појединце. Ово је свакако дерби целог првенства. Када је реч о нама, ту нема много непознаница. Желимо да упишемо девету победу у првенству и бићемо задовољни једино са два бода. Ове утакмице су најлепше и најтеже у сезони, али кадри смо да славимо над црно-белима – поручио је Воркапић.
Новосађани имају десет победа у текућој сезони. Поред две лако уписане против Странда у Еврокупу, освојили су 16 бодова у Аркус лиги. Партизан има два мање, пошто је поражен од Динама – екипе која му је правила проблеме и у претходној, шампионској сезони.
Црно-бели наступају и у Лиги Европе, где су за сада освојили два бода. Изабраници Ђорђа Ћирковића савладали су Кадетен пред празним трибинама у Београду, а поражени су у Нашицама од Некса.