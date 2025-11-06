ЈОРГОС БАРЦОКАС ПРЕД ДУЕЛ СА ЦРНО - БЕЛИМА: Партизан има доброг тренера и квалитетан тим
Тренер кошаркаша Олимпијакоса Јоргос Барцокас изјавио је пред утакмицу деветог кола Евролиге да Партизан има доброг тренера и квалитетан тим, који игра боље него у досадашњем делу сезоне.
Кошаркаши Олимпијакоса дочекаће сутра од 20.15 часова Партизан у Атини.
"Имамо боље резултате у гостима. Имамо три победе у четири утакмице. Добра ствар је што смо избегли путовање. Тим који је добар где год да игра, биће спреман да игра, исто важи и за Партизан. Они су добар тим и наравно очекујемо да ће играти боље него у последњој утакмици против Дубаија, јер имају тренера, квалитет и таленат да играју боље", рекао је Барцокас, а преноси сајт клуба.
Он је навео да Олимпијакос има неких проблема са повређеним играчима.
"Тајсон Ворд је био одсутан један дан због болести, али се вратио јуче. Фурније није тренирао јуче јер је био болестан. Дошао је данас, али неће тренирати, али се надамо да ће бити у мисији. Милутинов је такође био болестан. Сви су добили температуру. Милутинов је данас тренирао, и верујем да ће играти и сутра. Имамо неких проблема, али сам оптимиста да ћемо их превазићи и да ће сутра сви бити доступни екипи да се боре", навео је тренер Олимпијакоса.
"Морате имати кратко памћење и у поразу и у победи. Потребно је психолошки се спремити за следећи меч, што је увек најважније. Постоји много ситница које вам помажу да поново покренете за следећи меч. Није лако, али ми смо професионални спортисти и то је сада постало начин живота", додао је Барцокас.
Кошаркаши Олимпијакоса су у досадашњем делу сезоне у Евролиги забележили пет победа и три пораза, док Партизан има скор 3/5.