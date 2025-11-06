БРУНО ФЕРНАНДО ПРЕД ДУЕЛ СА ОЛИМПИЈАКОСОМ: Морамо да нађемо начин да сачувамо предност када водимо
Кошаркаш Партизана Бруно Фернандо изјавио пред утакмицу деветог кола Евролиге против Олимпијакоса да "црно-бели" морају да нађу начин да сачувају предност када воде током утакмице.
Кошаркаши Партизана гостоваће сутра од 20.15 часова Олимпијакосу у Атини.
"Као и свака друга утакмица, то је кошарка, кад се подбаци лопта, све је могуће. На нама је да изађемо и такмичимо се, било да је то у индивидуалиним дуелима, морамо да нађемо начин, да играмо поносно, да као група дамо све од себе, нађемо начин да приведемо утакмицу крају. Када поведемо да не дозволимо другом тиму да се врати, пробамо да увећамо предност. Тако се добијају утакмице. Тимови против којих играмо су талентовани, као и ми, морамо да будемо свесни њих и да добијамо утакмице и градимо предност. Посебно када имамо предност на полувремену, морамо да нађемо начин да наставимо са игром на истом нивоу", рекао је Бруно Фернандо на конференцији за медије.
Он је навео да се одмах добро уклопио у тим, иако је недавно дошао у Партизан.
"Биће потребно мало времена да пронађем хемију са момцима и да се привикнем на град, систем. Свиђа ми се како играмо, системи које користимо у нападу, како се такмичимо. Изгубили смо три везане утакмице, али још је превише рано да би паничили. Неће бити тима који ће губити утакмице у Евролиги. Морамо да будемо бољи као тим, да нађемо начин да боље завршавамо утакмице. Често се дешава да играмо добро, али да нам се деси једна лоша четвртина или неколико момената, који дозволе противнику да се одвоји. Морамо да нађемо начин да дођемо до победа, имамо добар распоред да то и урадимо", изјавио је кошаркаш Партизана.
Бруно Фернандо је истакао да је сезона дуга и додао да је битно да атмосфера у екипи буде добра.
"Нешто ново за мене. Овде сам седам дана и имао сам можда четири тренинга, много је нових и другачијих ствари, како у одбрани, тако и у нападу. Покушавам да се привикнем на све. Тајрик Џонс много помаже тиму, енергија коју доноси, његов утицај на одбрану и напад, неко је кога противници много поштују. Добро се допуњавамо на терену и морамо да наставимо да налазимо начине да помажемо један друго. Задовољан сам како је то изгледало засад, то нам је дефанзивно вероватно најбоља петорка", поручио је Бруно Фернандо.
Он је навео да схвата и поштује начин игре који тражи тренер Партизана Жељко Обрадовић.
"Искуснији је и има другачији начин како ради ствари, свој начин, али поштујем то. Сви ми радимо ствари на свој начин и морамо то да поштујемо. У овој игри је већ јако, јако дуго, дуже него што је већина нас уопште жива. Морамо да пратимо његов план и извршимо га на терену", рекао је Бруно Фернандо.
Кошаркаш Партизана Исак Бонга изјавио је да "црно-беле" очекује тешка утакмица у Атини.
"Никада није лако играти на њиховом терену, морамо да се вратимо на прави пут и да играмо онако како смо раније. Морамо да се држимо плана, имали смо солидне утакмице у три од четири четвртине", додао је Бонга.
Он је рекао да очекује да ће се Бруно Фернандо и Ник Калатес брзо прилагодити.
"Што више утакмица буду играли са нама, то ће бити лакше да се уклопе", изјавио је Бонга.
Кошаркаши Олимпијакоса су у досадашњем делу сезоне у Евролиги забележили пет победа и три пораза, док Партизан има скор 3/5.