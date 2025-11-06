ПОЗНАТА САТНИЦА ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ: Сениорке Србије у Брну прво против Аустрије
Женска одбојкашка репрезентација Србије, актуелни вицешампион Европе, играће на Европском првенству 2026. године у Б групи у Брну, у Чешкој.
Сениорке Србије ће први меч одиграти у петак, 21. августа од 14 часова против Аустрије. Други меч у Брну Србија ће одиграти у недељу, 23. августа против Чешке од 19, а трећи у понедељак, 24. августа од 19 часова против Бугарске. Србија ће четврту утакмицу у Б групи одиграти у среду, 26. августа од 19 против Грчке, а последњу, пету против Украјине у четвртак, 27. августа од 16 часова.
У Д групи у Гетеборгу играће Шведска, Италија, Француска, Словачка, Хрватска и Црна Гора. У осмини финала ће играти селекције из Б и Д, односно А и Ц групе.
У А групи у Истанбулу играће Турска, Пољска, Немачка, Словенија, Летонија и Мађарска, а у Ц групи у Бакуу Азербејџан, Португалија, Холандија, Белгија, Шпанија и Румунија.
Пласман у осмину финала избориће по четири репрезентације из сваке групе.
Европско првенство ће се одиграти од 21. августа до 6. септембра 2026. године. Утакмице осмине финала и четвртфинала играће се у Истанбулу, у Турској и у Брну у Чешкој, а полуфинала и утакмице за медаље у Истанбулу.
Првак Европе 2026. избориће учешће на ОИ 2028. у Лос Анђелесу.