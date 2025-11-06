clear sky
(ВИДЕО) ИЗГОРЕЛА КУЋА ПОЗНАТОМ ТРЕНЕРУ! 20 екипа гасило пожар, Сполстра шокиран, хватао се за главу

06.11.2025. 19:01 19:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Youtube prinstcrin/WPLG Local 10
Фото: Youtube prinstcrin/WPLG Local 10

МАЈАМИ: Пожар који је избио рано јутрос у Мајамију, уништио је дом тренера кошаркашког клуба Мајами Хит, Ерика Сполстре, а више од 20 ватрогасних јединица је било ангажовано у покушају да спасу имање, али без успеха.

Званичници су саопштили да је кућа Сполстре била празна у тренутку избијања пожара и да није било повређених.

Према подацима Ватрогасне службе Мајами-Дејд (МДФР), преко 20 јединица је реаговало у 4.36 ујутру након пријаве о пожару у породичној кући југозападно од центра Мајамија.

Ватрогасне екипе су стигле и затекле два објекта на имању потпуно у пламену, наводи се у саопштењу, преноси часопис Пеопле.

Сполстра, који је претходне ноћи био са тимом на гостовању Денверу, вратио се чартер летом у Мајами око 5.11 ујутро и затекао ватрогасце који су се борили да обуздају пламен.

Снимци дроном показали су да је већи део куће уништен у пожару. 

Дим је наставио да се шири са имања више од три сата након што су прве ватрогасне екипе стигле, али званичници су у том тренутку саопштили да је ватра стављена под контролу. Неке екипе су остале на терену и током поподнева.


Пожар је гасило више екипа, на земљи и из ваздуха. Ватрогасци су успели да ограниче штету Сполстрине имовине, а околне куће нису оштећене.

Сполстра је купио ову кућу са пет спаваћих соба у децембру 2023. године. 

Узрок пожара се још увек истражује, а званичници су нагласили да оваква испитивања могу потрајати неколико недеља.

Сполстра је тренер Хита од 2008. године и предводио је тим до освајања НБА шампионата 2012. и 2013. године.

Осим тога, прошлог месеца је финализовао уговор којим је именован за селектора мушког кошаркашког олимпијског тима Сједињених Америчких Држава на Играма 2028. у Лос Анђелесу.

Клубу се придружио као видео координатор 1995. године. 

Хит и Сполстра су се договорили око осмогодишњег продужења уговора вредног више од 120 милиона долара.

