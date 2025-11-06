ФЕСТИВАЛ МЛАДЕ РАКИЈЕ У ЉУТОВУ За оцењивање 140 узорака ЕВО ШТА НАС СВЕ ОЧЕКУЈЕ У СУБОТУ
Традиционално окупљање произвођача и љубитеља ракије одржава се у суботу, 8. новембра на имању породице Копиловић.
У суботу, 8. новембра, Љутово ће бити домаћин 17. Фестивала младе ракије. Манифестација која већ годинама окупља произвођаче и љубитеље овог традиционалног пића, ове године доноси нешто мањи број узорака него раније због мразева који су оштетили воћњаке.
Имање породице Копиловић отвара врата у 10 часова, а проглашење победника заказано је за 13.30. На фестивалу ће бити представљено 140 узорака ракије од 29 излагача.
Мраз смањио број узорака
Организатор Саша Копиловић објашњава да је ове године број пријављених ракија мањи због лоше сезоне за воћарство.
„Мраз је значајно оштетио род, воће је било скупо, па имамо мање пријављених узорака. Кајсије, која је најтраженија, има само десет узорака, док их је прошле године било преко педесет. Највише имамо шљиве, виљамовке, крушке и дуње. Жири је посебно задовољан квалитетом дуње, сви узорци су били одлични и високо оцењени“, кажу организатори.
Стручни жири чине професор Веле Тешевић, Љуба Станковић и председник комисије професор др Нинослав Никићевић.
Дегустација, роштиљ и томбола
Поред ракије, посетиоци могу пробати роштиљ, чварке и друге домаће специјалитете. Музички програм обезбеђују тамбураши и Ђ, а биће организована и традиционална томбола.
Улазница кошта 700 динара и добија се сувенир чашица за дегустацију на свим штандовима.
Фестивал има хуманитарни карактер, јер волонтери удружења "Наше мало је некоме све" прикупљаће донације.