УНАПРЕЂУЈЕ СЕ СИСТЕМ „СРЕДЊА БАЧКА” Канали с водом за 200 хектара у општини Бечеј

06.11.2025. 13:31 13:34
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
бе
Фото: ЈВП „Воде Војводине"

Настављају се радови на пренамени и унапређењу двонаменског система „Средња Бачка“ који се налази на територији општине Бечеј, између реке Тисе и Мртве Тисе.

Настављају се радови на пренамени и унапређењу двонаменског система „Средња Бачка“ који се налази на територији општине Бечеј, између реке Тисе и Мртве Тисе. Трећа фаза радова ће омогућити наводњавање пољопривредног земљишта на површини од 200 хектара, а радови ће бити извођени у дужини од око два километра.

Пројектом је предвиђено да се систем за наводњавање пуни водом из Мртве Тисе, а истовремено ће се радити и на уклањању биљне вегетације, на измуљавању, односно ископу дна канала, као и на његовом проширењу. Крајњи радови резервисани су за замену дотрајалих цевастих пропуста. Према планираној динамици, завршетак пренамене и унапређења овог двонаменског система очекује се пред крај године. 

Ревитализација каналске мреже створиће боље услове за пољопривреднике овог краја.
 

