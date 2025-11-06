ЂОКОВИЋ У ПОЛУФИНАЛУ ТУРНИРА У АТИНИ: Новак "сломио" Боржеса и наставља пут ка 101. титули
Новак Ђоковић се пласирао у полуфинале турнира у Атини победом над Португалцем Нуном Боржесом у два одиграна сета.
Ђоковић је у првом међусобном дуелу са Боржесом однео победу од 7:6, 6:4 после око сат и 45 минута игре. Новаку је ово 199. АТП полуфинале у каријери, осмо ове сезоне, а наставља напад на 101. титулу.
Српски ас ће у полуфиналу Атине, турниру који организује његов брат Ђорђе, играти у петак против бољег из окршаја Ханфман - Гирон.
Новак је добро ушао у меч. Није претеривао, али је играо колико је морао да би константно стварао притисак ривалу. Ипак, када се гем ломио није успевао да дође до поена. Пропустио је две брејк лопте у раном делу меча, а онда је на 4:4 Боржес имао 15:40. Новаку тада није радио први сервис, али јесте други, па се на то, али и на неколико веома храбрих одлука извукао из проблема. Отишло се у тај-брејк, а ту је Србин показао искуство и квалитет и "почистио" ривала за 1-0 после више од сат времена игре.
У другом сету било је слично као у првом – играчи су били изједначени и није изгледало као да ће бити брејка, барем не лако. Боржес је пао тек у једном гему, оном на 3:3, а то је Новак успео да искористи. Неколико грешака Португалца, па последња на брејк лопти, донели су брејк који је одлучио противника. Новак је рутински прошао кроз своја два наредна сервис гема и заслужено прошао у полуфинале.
И Италијан Лоренцо Музети пласирао се у полуфинале пошто је у четвртфиналу победио Француза Александра Милера резултатом 6:2, 6:4. Меч је трајао сат и 22 минута. Музети је девети тенисер света, док је Милер 43. на АТП листи.
Музети ће у полуфиналу играти против Американца Себастијана Корде, који је раније данас савладао српског тенисера Миомира Кецмановића са 6:3, 6:2.
Турнир у Атини се игра за наградни фонд од 766.715 евра.