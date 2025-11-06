clear sky
8°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЂОКОВИЋ У ПОЛУФИНАЛУ ТУРНИРА У АТИНИ: Новак "сломио" Боржеса и наставља пут ка 101. титули

06.11.2025. 19:11 19:27
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
djokovic2
Фото: Tanjug (AP Photo/Petros Giannakouris)

Новак Ђоковић се пласирао у полуфинале турнира у Атини победом над Португалцем Нуном Боржесом у два одиграна сета.

Ђоковић је у првом међусобном дуелу са Боржесом однео победу од 7:6, 6:4 после око сат и 45 минута игре. Новаку је ово 199. АТП полуфинале у каријери, осмо ове сезоне, а наставља напад на 101. титулу.

Српски ас ће у полуфиналу Атине, турниру који организује његов брат Ђорђе, играти у петак против бољег из окршаја Ханфман - Гирон.

Новак је добро ушао у меч. Није претеривао, али је играо колико је морао да би константно стварао притисак ривалу. Ипак, када се гем ломио није успевао да дође до поена. Пропустио је две брејк лопте у раном делу меча, а онда је на 4:4 Боржес имао 15:40. Новаку тада није радио први сервис, али јесте други, па се на то, али и на неколико веома храбрих одлука извукао из проблема. Отишло се у тај-брејк, а ту је Србин показао искуство и квалитет и "почистио" ривала за 1-0 после више од сат времена игре.

У другом сету било је слично као у првом – играчи су били изједначени и није изгледало као да ће бити брејка, барем не лако. Боржес је пао тек у једном гему, оном на 3:3, а то је Новак успео да искористи. Неколико грешака Португалца, па последња на брејк лопти, донели су брејк који је одлучио противника. Новак је рутински прошао кроз своја два наредна сервис гема и заслужено прошао у полуфинале.

 

 

И Италијан Лоренцо Музети пласирао се у полуфинале пошто је у четвртфиналу победио Француза Александра Милера резултатом 6:2, 6:4. Меч је трајао сат и 22 минута. Музети је девети тенисер света, док је Милер 43. на АТП листи.

Музети ће у полуфиналу играти против Американца Себастијана Корде, који је раније данас савладао српског тенисера Миомира Кецмановића са 6:3, 6:2.

Турнир у Атини се игра за наградни фонд од 766.715 евра.

Новак Ђоковић тениски турнир
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЂОКОВИЋ И КЕЦМАНОВИЋ ДАНАС ИГРАЈУ мечеве четвртфинала на АТП турниру у Атини
djokovic

ЂОКОВИЋ И КЕЦМАНОВИЋ ДАНАС ИГРАЈУ мечеве четвртфинала на АТП турниру у Атини

06.11.2025. 09:52 09:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЂОКОВИЋ У ЧЕТВРТФИНАЛУ У АТИНИ: Први пут срушио Табила у каријери, следи Боржес
djokovic

ЂОКОВИЋ У ЧЕТВРТФИНАЛУ У АТИНИ: Први пут срушио Табила у каријери, следи Боржес

04.11.2025. 20:27 09:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИОМИР КЕЦМАНОВИЋ ЕЛИМИНИСАН У ЧЕТВРТФИНАЛУ ТУРНИРА У АТИНИ: Савладао га Амариканац Себастијан Корада и пласирао се у полуфинале
kecmanovic

МИОМИР КЕЦМАНОВИЋ ЕЛИМИНИСАН У ЧЕТВРТФИНАЛУ ТУРНИРА У АТИНИ: Савладао га Амариканац Себастијан Корада и пласирао се у полуфинале

06.11.2025. 14:12 14:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај