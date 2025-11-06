МИОМИР КЕЦМАНОВИЋ ЕЛИМИНИСАН У ЧЕТВРТФИНАЛУ ТУРНИРА У АТИНИ: Савладао га Амариканац Себастијан Корада и пласирао се у полуфинале
Српски тенисер Миомир Кецмановић није успео да се пласира у полуфинале АТП турнира у Атини, пошто је у четвртфиналу поражен од Американца Себастијана Корде резултатом 6:3, 6:2.
Меч је трајао 59 минута. Корда је 52. тенисер света, док се Кецмановић налази на 54. месту АТП листе. Ово је био четврти међусобни дуел српског и америчког тенисера, а трећи тријумф Корде, који ће у полуфиналу играти против победника дуела између Италијана Лоренца Музетија и Француза Александра Милера.
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће данас око 17 сати против Португалца Нуна Боржеша у четвртфиналу турнира у главном граду Грчке. Победник меча између Ђоковића и Боржеша састаће се у полуфиналу са бољим из дуела између Американца Маркоса Гирона и Немца Јаника Ханфмана.
АТП турнир у Атини се игра за наградни фонд од 766.715 евра.