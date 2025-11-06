КОШАРКАШИ СПАРТАКА БЕЗ ИЗНЕНАЂЕЊА У ШПАНИЈИ У ФИБА ЛИГИ ШАМПИОНА Гран Канарија показала класу
Велика победа над Црвеном звездом била је позитивна ствар за кошаркаше Спартака, али је сигурно и исцрпела Суботичане пред окршај са Гран Канаријом у 4. колу групне фазе ФИБА Лиге шампиона.
Изгубио је вицешампион Србије 77:62, али је и даље у доброј ситуацији и на скору од 2-2 у европском такмичењу. Тренер Спартака Владимир Јовановић детектовао је узроке пораза.
– Тешка недеља иза нас. Важне и тешке утакмице против најјачих противника. Нисмо пронашли добар приступ од старта утакмица. Током првог полувремена нисмо пронашли снагу, нисмо били агресивни. Током целе утакмице нисмо имали добре проценте са линије за три поена. Промашили смо неке шутеве за два поена. Нисмо проналазили добре шутеве из рекета. Са дистанце смо стварали позиције, али нисмо погађали – отворио је излагање бивши стратег Партизана.
Није све било тако црно, што је и описао у једном делу разговора са медијима.
– Могу бити задовољан трећом четвртином. Десет или 12 минута смо играли у добром интензитету. Играли смо добру одбрану и зауставили њихов напад. Спречили смо их да долазе у ситуацију да имају отворене шутеве. Али и ту смо се мучили са реализацијом. Гран Канарија је добар тим, има физички јаке играче и с тим смо имали проблеме током целе утакмице. Укратко, то је то. Гран Канарији желим све најбоље – закључио је Јовановић.
Спартак у понедељак игра против Илирије у Словенији у АБА лиги, тако да ово издање треба врло брзо да се заборави.
В. М. П.