ОДРЖАН ЖРЕБ У ТОРИНУ: Ђоковић у групи са Алкаразом, Фрицом и Де Минором
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић биће у групи Џими Конорс са Карлосом Алкаразом из Шпаније, Американцем Тејлором Фрицом и Алексом де Минором из Аустралије на Завршном АТП турниру сезоне, одлучено је жребом у Торину.
Ђоковић је још раније обезбедио пласман на Завршни АТП турнир, али још није потврдио учешће у Италији. Он се тренутно налази у Атини где ће вечерас у четвртфиналу турнира у главном граду Грчке играти против Португалца Нуна Боржеша.
Ђоковић је пре два дана за грчке медије изјавио да ће одлуку о наступу у Торину донети по завршетку турнира у Атини.
Жребом у Торину је одлучено да у групи Бјорн Борг буду Италијан Јаник Синер, Александар Зверев из Немачке, Американац Бен Шелтон и Канађанин Феликс Оже-Алијасим или Италијан Лоренцо Музети. Оже-Алијасим ће сигурно играти у Торину ако Музети не освоји турнир у Атини, који се завршава 8. новембра.
Ђоковић је седам пута у каријери освојио Завршни АТП турнир, а последњи пут 2023. године када је у финалу победио Синера.
Завршни турнир у Торину на програму је од 9. до 16. новембра за наградни фонд од 15,5 милиона долара.