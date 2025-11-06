few clouds
ОДРЖАН ЖРЕБ У ТОРИНУ: Ђоковић у групи са Алкаразом, Фрицом и Де Минором

06.11.2025. 14:39 14:43
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
djokovic1
Фото: Tanjug (AP Photo/Petros Giannakouris)

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић биће у групи Џими Конорс са Карлосом Алкаразом из Шпаније, Американцем Тејлором Фрицом и Алексом де Минором из Аустралије на Завршном АТП турниру сезоне, одлучено је жребом у Торину.

Ђоковић је још раније обезбедио пласман на Завршни АТП турнир, али још није потврдио учешће у Италији. Он се тренутно налази у Атини где ће вечерас у четвртфиналу турнира у главном граду Грчке играти против Португалца Нуна Боржеша.

Ђоковић је пре два дана за грчке медије изјавио да ће одлуку о наступу у Торину донети по завршетку турнира у Атини.

Жребом у Торину је одлучено да у групи Бјорн Борг буду Италијан Јаник Синер, Александар Зверев из Немачке, Американац Бен Шелтон и Канађанин Феликс Оже-Алијасим или Италијан Лоренцо Музети. Оже-Алијасим ће сигурно играти у Торину ако Музети не освоји турнир у Атини, који се завршава 8. новембра.

Ђоковић је седам пута у каријери освојио Завршни АТП турнир, а последњи пут 2023. године када је у финалу победио Синера.

Завршни турнир у Торину на програму је од 9. до 16. новембра за наградни фонд од 15,5 милиона долара.

жреб завршни турнир торино
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
