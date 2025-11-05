ЂОКОВИЋ НЕГИРАО ДА ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О НАСТУПУ У ТОРИНУ: "Не знам где је добио ту информацију"
Српски тенисер Новак Ђоковић негирао је да је донео одлуку у вези са наступом на Завршном мастерсу у Торину.
Ту информацију је претходно у јавност пласирао председник Тениског савеза Италије, Анђело Бинаги.
Ђоковић је раније обезбедио пласман међу најбољих осам у "Трци за Торино", али није званично потврдио свој наступ. Из Атине је стигла потврда да се у међувремену ништа није променило.
"Не знам где је добио ту информацију. Сигурно не од мене или мог тима. Одлуку ћу донети на крају турнира", рекао је Ђоковић.
Новак се сада окреће ка даљем току турнира у грчкој престоници, где је на премијери у осмини финала по први пут савладао Алехандра Табила.
У четвртфиналу га очекује бољи из дуела Нуна Боржеса и Елиота Спицирија.
Ђоковић је на Завршном турниру учествовао 16 пута, а у седам наврата је освајао титулу.
Тријумфовао је 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022. и 2023. године.