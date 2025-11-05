clear sky
ЂОКОВИЋ НЕГИРАО ДА ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О НАСТУПУ У ТОРИНУ: "Не знам где је добио ту информацију"

05.11.2025. 09:50 09:54
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
djokovic
Фото: Tanjug (AP Photo/Petros Giannakouris)

Српски тенисер Новак Ђоковић негирао је да је донео одлуку у вези са наступом на Завршном мастерсу у Торину.

Ту информацију је претходно у јавност пласирао председник Тениског савеза Италије, Анђело Бинаги.

Ђоковић је раније обезбедио пласман међу најбољих осам у "Трци за Торино", али није званично потврдио свој наступ. Из Атине је стигла потврда да се у међувремену ништа није променило.

"Не знам где је добио ту информацију. Сигурно не од мене или мог тима. Одлуку ћу донети на крају турнира", рекао је Ђоковић.

Новак се сада окреће ка даљем току турнира у грчкој престоници, где је на премијери у осмини финала по први пут савладао Алехандра Табила.

У четвртфиналу га очекује бољи из дуела Нуна Боржеса и Елиота Спицирија.

Ђоковић је на Завршном турниру учествовао 16 пута, а у седам наврата је освајао титулу.

Тријумфовао је 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022. и 2023. године.

Спорт Тенис
