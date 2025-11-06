clear sky
ПОЗНАТА САТНИЦА НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ ЗА ОДБОЈКАШЕ: Србија на старту са Естонијом

06.11.2025. 17:00 17:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Мушка одбојкашка репрезентација Србије играће у Ц групи на Европском птрвенству 2016. године у Тампереу са Финском, Естонијом, Холандијом, Белгијом и Данском.

Сениори Србије ће први меч у Ц групи одиграти у петак, 11. септембра од 19 часова по нашем времену против Естоније. Србија ће другу утакмицу у Ц групи одиграти у недељу, 13. септембра против Финске од 17, а трећу у понедељка, 14. септембра против Холандије од 16 часова по нашем времену. Сениори Србије ће четврти меч у Тампереу одиграти у среду, 16. септембра против Данске од 16, а последњи, пети меч против Белгије у четвртак, 17. септембра од 16 часова по нашем времену.

Селекције из Ц групе ће у осмини финала играти против репрезентација из А групе, Италије, Словеније, Чешке, Грчке, Шведске и Словачке, које ће своје мечеве играти у Напуљу и Модени.

У Б групи, у Софији, играће Бугарска, Пољска, Северна Македонија, Португалија, Украјина и Израел, а у Д групи у Клуж Напоки Румунија, Француска, Летонија, Немачка, Швајцарска и Турска.

Пласман у осмину финала избориће по четири репрезентације из сваке групе.

Европско првенство одиграће се од 9. до 26. септембра 2026. године. Мечеви осмине финала и четвртфинала одиграће се у Торину и Варни, а утакмице полуфинала и мечеви за медаље у Милану.

Првак Европе 2026. избориће учешће на Олимпијским играма 2028. у Лос Анђелесу.

