(ВИДЕО) "БОЖЕ ПРАВДЕ" У ЗАДРУ ЗА АНДРЕЈА ДОЛИЋА: Српски гимнастичар освојио злато и сребро на Балканском првенству
На Балканском првенству у спортској гимнастици, које се одржава у Задру, Андреј Долић постао је шампион Балкана на разбоју, освојивши прво злато за Србију, па се тако у дворани "Крешимир Ћосић" чула се српска химна "Боже правде".
Овим тријумфом Долић је исписао ново поглавље у историји домаће гимнастике, а резултат је додатно увеличао освајањем сребрне медаље на вратилу.
Запажен наступ имао је и Душан Милојевић, који је заузео пето место на прескоку, чиме је потврдио континуитет добрих резултата српског тима. Део тима су били и Урош Грујић и Виктор Асановић, уз пратњу тренера Аце Антића и судије Владимира Бараћа.
У женској конкуренцији Србију је представља Дуња Крстић, уз подршку тренера Данила Ђорђевића и суткиње Александре Алексић.
Председник Гимнастичког савеза Србије Саша Величковић био је члан техничке комисије за мушку спортску гимнастику.
