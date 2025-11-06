clear sky
(ВИДЕО) "БОЖЕ ПРАВДЕ" У ЗАДРУ ЗА АНДРЕЈА ДОЛИЋА: Српски гимнастичар освојио злато и сребро на Балканском првенству

06.11.2025. 17:48 17:53
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
andrej dolic
Фото: Андреј Долић на победничком постољу, фото: Printscreen/GSS

На Балканском првенству у спортској гимнастици, које се одржава у Задру, Андреј Долић постао је шампион Балкана на разбоју, освојивши прво злато за Србију, па се тако у дворани "Крешимир Ћосић" чула се српска химна "Боже правде".

Овим тријумфом Долић је исписао ново поглавље у историји домаће гимнастике, а резултат је додатно увеличао освајањем сребрне медаље на вратилу.

Запажен наступ имао је и Душан Милојевић, који је заузео пето место на прескоку, чиме је потврдио континуитет добрих резултата српског тима. Део тима су били и Урош Грујић и Виктор Асановић, уз пратњу тренера Аце Антића и судије Владимира Бараћа.

У женској конкуренцији Србију је представља Дуња Крстић, уз подршку тренера Данила Ђорђевића и суткиње Александре Алексић.

Председник Гимнастичког савеза Србије Саша Величковић био је члан техничке комисије за мушку спортску гимнастику.

Г. М.

 

 

