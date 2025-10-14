НОВОСАДСКИ СОКОЛИ НАЈУСПЕШНИЈИ ЕКИПНО на Првенству Србије у апсолутној категорији у спортској гимнастици
Државно првенство у апсолутној категорији у спортској гимнастици за мушкарце и жене одржано је у Новом Саду у сали Соколског дома.
Екипно у обе конкуренције славили су такмичари Соколског друштва Војводина из Новог Сада. Код мушкараца Новосађани су узели злато са 198,150 бодова испред Гимнастичког друштва Партизан Жељезничар из Суботице (182,200) и Гимнастичког клуба Ниш (181,900), а код девојака Новосађанке су са 126,605 бодова победиле испред Соколског друшта Спартак из Суботице (115,880) и Гимнастичког клуба Победник из Београда (113,750).
Код мушакарац је наступило 32 такмичара из десет клубова, а код девојака 49 такмичарки из Београда, Суботице, Сенте, Сомбора, Зрењанина, Ниша, Костолца, Краљева, Крушевца, Прокупља, Севојна, Параћина, Власотинца и Новог Сада.
У вишебоју код мушкараца титула је припала Душану Ђорђевићу (Ниш) са оценом 70,550, сребро је освојио Филип Кулић (Партизан Жељезничар, 68,100), а бронзу Андреј Долић (СД Војводина, 66,700). У финалима по справама Душан Ђорђевић је узео још два злата (партер, прескок) и сребро (коњ с хватаљкама). Петар Вефић (Партизан, Костолац) био је најуспешнији на коњу с хватаљкама и разбоју, те сребрни на вратилу и бронзани на карикама. Филип Кулић (Партизан Жељезничар) је узео злато на карикама, бронзе (прескок, разбој), Иван Дејановић (СД Војводина) је славио на вратилу, док је Андреј Долић (СД Војводина) узео три сребра (карике, прескок, разбој) и две бронзе (партер, вратило). Лука Живановић (Партизан) је био сребрни на партеру, а Матеја Кошарић (Партизан) бронзани на коњу с хватаљкама.
У вишебоју код жена титула је припала Нини Шабић (Спартак) са оценом 45,430, сребро је освојила Тара Стефановић (Београд, 42,960), а бронзу Тара Дракулић (СД Војводина, 42,635). У финалима по справама Нина Шабић (Спартак) је још узела два златна одличја (прескок, двовисински разбој) и два сребра (греда, партер). Тара Стефановић (Београд) је била златна на партеру и сребрна на прескоку и двовисинском разбоју. Тара Дракулић (СД Војводина) је славила на греди и узела бронзу на партеру. Бронза на прескоку припала је Анђели Јауковић (СД Војводина), на двовисинском разбоју Мили Стјепановић (СД Војводина), а на греди Јовани Домазет (Победник).
- Презадовољан сам као тренер женске гимнастике у Соколском друштву Војводина учинком наших такмичарки на државном првенству, како екипно, тако и појединачно. Као селектор морам да истакнем да наш спорт има добру будућност, јер су девојке одлично вежбале на овом такмичењу - казао је Александар Пандуров.
Г. Маленовић