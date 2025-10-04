„ОРЛОВИМА“ ПОВОЉАН ЖРЕБ: Одбојкаши сазнали с ким играју на ЕП 2026.
Одбојкаши Србије играће на Европском првенству 2026. у групи Ц.
Ривали ће им у финском Тампереу бити домаћин, те Естонија, Белгија, Холандија и Данска, одлучено је жребом у италијанском Барију.
ЕП 2026. у конкуренцији одбојкаша ће се одиграти у Италији (Напуљ, Модена, Торино и Милано), Бугарској (Варна), Румунији (Клуж-Напока) и Финској (Тампере) од 10. до 27. септембра.
Мечеви осмине финала и четвртфинала одиграће се у Торину и Варни, а утакмице полуфинала и мечеви за медаље у Милану.
Одбојкашки савез Србије су на жребу у Барију представљали Иван Кнежевић, генерални секретар ОСС и први потпредседник ЦЕВ и Драгутин Ћук, технички директор ОСС и члан жирија ЕП 2026.
Пласман на ЕП 2026. у конкуренцији одбојкаша изборили су Италија, Бугарска, Румунија, Финска, Србија, Пољска, Словенија, Француска, Холандија, Украјина, Немачка, Португалија, Данска, Белгија, Чешка, Естонија, Швајцарска, Грчка, Словачка, Летонија, Турска, Израел, Шведска и Северна Македонија.
Првак Европе 2026. избориће учешће на ОИ 2028. у Лос Анђелесу.
Ц ГРУПА – ТАМПЕРЕ, ФИНСКА
СРБИЈА, ФИНСКА, ЕСТОНИЈА, БЕЛГИЈА, ХОЛАНДИЈА, ДАНСКА.
А ГРУПА – НАПУЉ, МОДЕНА, ТОРИНО, МИЛАНО, ИТАЛИЈА
ИТАЛИЈА, ШВЕДСКА, СЛОВЕНИЈА, ЧЕШКА, ГРЧКА, СЛОВАЧКА.
Б ГРУПА – ВАРНА, БУГАРСКА
БУГАРСКА, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ПОЉСКА, УКРАЈИНА, ПОРТУГАЛ, ИЗРАЕЛ.
Д ГРУПА - КЛУЖ-НАПОКА, РУМУНИЈА
РУМУНИЈА, ЛЕТОНИЈА, ФРАНЦУСКА, НЕМАЧКА, ТУРСКА, ШВАЈЦАРСКА.