ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ ДОБИЛЕ РИВАЛЕ НА ЕП: Играће у Чешкој са овим екипама

04.10.2025. 21:59 22:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Одбојкашице Србије добиле су ривале на Европском првенству 2026. године у Чешкој.

Актуелне првакиње Европе играће у Б групи у Брну, против домаћина Чешке, Аустрије, Украјине, Бугарске и Грчке, одлучено је жребом у италијанском Барију.

ЕП 2026. у конкуренцији одбојкашица одиграће се у Турској (Истанбул), Чешкој (Брно), Азербејџану (Баку) и Шведској (Гетеборг) од 21. августа до 6. септембра.

Утакмице осмине финала и четвртфинала играће се у Турској (Истанбул) и Брну (Чешка), а полуфинала и утакмице за медаље такође у Турској у Истанбулу.

Одбојкашки савез Србије су на жребу у Барију представљали генерални секретар ОСС и први потпредседник ЦЕВ Иван Кнежевић и технички директор ОСС и члан жирија ЕП 2026 Драгутин Ћук. 

Пласман на ЕП 2026. у конкуренцији одбојкашица изборили су Турска, Чешка, Азербејџан, Шведска, Србија, Холандија, Италија, Пољска, Француска, Бугарска, Украјина, Словачка, Немачка, Белгија, Словенија, Црна Гора, Шпанија, Грчка, Хрватска, Мађарска, Летонија, Португалија, Аустрија и Румунија.

Првак Европе 2026. избориће учешће на ОИ 2028. у Лос Анђелесу.

Б ГРУПА – БРНО, ЧЕШКА

СРБИЈА, ЧЕШКА, АУСТРИЈА, УКРАЈИНА, БУГАРСКА, ГРЧКА.

А ГРУПА – ИСТАНБУЛ, ТУРСКА

ТУРСКА, ЛЕТОНИЈА, ПОЉСКА, НЕМАЧКА, СЛОВЕНИЈА, МАЂАРСКА.

Ц ГРУПА – БАКУ, АЗЕРБЕЈЏАН

АЗЕРБЕЈЏАН, ПОРТУГАЛ, ХОЛАНДИЈА, БЕЛГИЈА, РУМУНИЈА, ШПАНИЈА.

Д ГРУПА – ГЕТЕБОРГ, ШВЕДСКА

ШВЕДСКА, ЦРНА ГОРА, ИТАЛИЈА, ФРАНЦУСКА, СЛОВАЧКА, ХРВАТСКА.

Спорт Одбојка
