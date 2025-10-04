ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ ДОБИЛЕ РИВАЛЕ НА ЕП: Играће у Чешкој са овим екипама
Одбојкашице Србије добиле су ривале на Европском првенству 2026. године у Чешкој.
Актуелне првакиње Европе играће у Б групи у Брну, против домаћина Чешке, Аустрије, Украјине, Бугарске и Грчке, одлучено је жребом у италијанском Барију.
ЕП 2026. у конкуренцији одбојкашица одиграће се у Турској (Истанбул), Чешкој (Брно), Азербејџану (Баку) и Шведској (Гетеборг) од 21. августа до 6. септембра.
Утакмице осмине финала и четвртфинала играће се у Турској (Истанбул) и Брну (Чешка), а полуфинала и утакмице за медаље такође у Турској у Истанбулу.
Одбојкашки савез Србије су на жребу у Барију представљали генерални секретар ОСС и први потпредседник ЦЕВ Иван Кнежевић и технички директор ОСС и члан жирија ЕП 2026 Драгутин Ћук.
Пласман на ЕП 2026. у конкуренцији одбојкашица изборили су Турска, Чешка, Азербејџан, Шведска, Србија, Холандија, Италија, Пољска, Француска, Бугарска, Украјина, Словачка, Немачка, Белгија, Словенија, Црна Гора, Шпанија, Грчка, Хрватска, Мађарска, Летонија, Португалија, Аустрија и Румунија.
Првак Европе 2026. избориће учешће на ОИ 2028. у Лос Анђелесу.
Б ГРУПА – БРНО, ЧЕШКА
СРБИЈА, ЧЕШКА, АУСТРИЈА, УКРАЈИНА, БУГАРСКА, ГРЧКА.
А ГРУПА – ИСТАНБУЛ, ТУРСКА
ТУРСКА, ЛЕТОНИЈА, ПОЉСКА, НЕМАЧКА, СЛОВЕНИЈА, МАЂАРСКА.
Ц ГРУПА – БАКУ, АЗЕРБЕЈЏАН
АЗЕРБЕЈЏАН, ПОРТУГАЛ, ХОЛАНДИЈА, БЕЛГИЈА, РУМУНИЈА, ШПАНИЈА.
Д ГРУПА – ГЕТЕБОРГ, ШВЕДСКА
ШВЕДСКА, ЦРНА ГОРА, ИТАЛИЈА, ФРАНЦУСКА, СЛОВАЧКА, ХРВАТСКА.