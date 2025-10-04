КОШАРКАШИ ВОЈВОДИНЕ ПОРАЖЕНИ ПОСЛЕ ПЛУС 16 Слобода славила у Новом Саду
Иако су имали плус 16 средином друге деонице, кошаркаши Војводине поражени су од Слободе 85:76 на отварању нове сезоне Кошаркашке лиге Србије.
Странци домаћег тима углавном су поентирали на почетку, на којем Новосађани нису успели да се одлепе, највише због великог броја фаулова у нападу. Губили су на тај начин олако поседе, док је са друге стране Слобода била инспирисана. Није, међутим, екипа Владимира Ђокића много одмакла. Црвено-бели су сустигли и престигли супарника после уводног квартала, тако да је писало 20:18 за састав Марка Димитријевића.
Потом су Марко Љубичић и Милош Милисављевић узели ствари у своје руке и уз чврсту одбрану, довели Војводину на двоцифрени плус и преузели контролу (31:20). Љубичић је на све начине кажњавао то што Слобода није бранила његов шут, па је после треће његове тројке и Ђокић на тајм-ауту био веома незадовољан приступом својих играча. Залиха домаћих попела се до плус 16 (36:20), али је нешто слабији финиш полувремена допринео томе да се Ужичани приближе на само минус шест (38:44).
Није посустао гостујући састав. Користио је то што је Војводина слабо бранила транзицију и уз офанзивне скокове, али и далекометне поготке, попут једног Луке Аксентијевића, преузела вођство. То је само мотивисало домаће, који су мини-серијом довели себе у бољу ситуацију и пред последњих 10 минута имали плус три (64:61).
Променом одбране су Новосађани вратили суфицит на своју страну и чим је Димтријевићев тим на кратко одустао од тога, Слобода је опет повела. Уследила је драматична завршница, у којој су гости после непажње у одбрани Војводине дошли на плус пет (79:74). Када је потом Александар Стоименов несмотреношћу изгубио лопту, Филип Ћитић је поентирао и запечатио судбину црвено-белих.
Војводина - Слобода 76:85 (20:18, 24:20, 20:23, 12:24)
НОВИ САД: Мала сала Спенса, гледалаца: 400, судије: Јовчић, Ћалић, Прпа.
ВОЈВОДИНА: Цимбаљевић, Љубичић 13 (7ас), Шормаз, Сешн 2, Калем, Милисављевић 11, Стоименов 4, Симовић 12, Зотовић, Стајчић 10 (10ск), Кљајевић 13, Стаки 11.
СЛОБОДА: Кондић 9, Ћитић 7, Алексић, Јованов 5, Шушкавчевић 18 (14ск), Божић 18, Аксентијевић 14, Чолић, Дабовић 2, Симић 10.