НИКОЛА МИРКОВИЋ ПРОДУЖИО УГОВОР са Чукаричким на још две године
Чукарички је изнедрио неколико сјајних голмана у претходном периоду, међу њима су актуелни репрезентативац Србије и голман енглеског Борнмута Ђорђе Петровић, чувар мреже МЛС лигаша Лос Анђелес Галаксија Новак Мићовић, млади репрезентативац Србије Лазар Каличанин, док на врата првог тима куцају Владан Чарапић, Марко Кандић…
Увек су улогу у њиховом развитку, уз сјајног тренера голмана Оливера Ковачевића имали и старији чувари мреже. Сада је на том месту Никола Мирковић, који је постао члан Чукаричког лета 2024. године. У међувремену, искусни голман је постао важан шраф у бело-црном тиму, са којим је продужио уговор са још две године.
„Искрено, уопште се нисам оптерећивао новим уговором, радио сам дан за даном, давао максимум на сваком тренингу. Кад год бих добио прилику, био сам међу стативама, одрађивао свој посао… Изузетно ми је лепо на Бановом брду, радим са сјајним стручњацима, најбољим у Србији у голманској сфери, пресрећан сам“, први су утисци Николе Мирковића по потписивању уговора, а потом је наставио:
„Најстарији сам међу голманима у Чукаричком, имам и двоструку улогу, између осталог да будем пример младим момцима, којима талента не недостаје. Моје је да им укажем на неке ствари и на терену и ван терена, какав однос према тренингу треба да имају свакога дана“.
Мирковић је почео сезону као први голман, у последње време предност има Лазар Каличанин, али то искуснијем чувару мреже нимало не смета.
„Нити једног секунда међу нама голманима није постојала било каква сујета или љубомора, што се уосталом и види на свакој утакмици. И тако ће бити убудуће, без обзира хоћу ли на голу бити ја, Каличанин, ускоро Чарапић или Лаиновић. Код год да је између статива, имаће подршку својих колега и нашег тренера Оливера Ковачевића“.
Мирковић истиче да је победа против Партизана много донела екипи.
„Видели смо да можемо, било нам је потребно баш овако нешто. Одјекнуо је резултат, али су момци заиста изгарали на терену. Чукарички је освојио три бода, али и много добио као клуб, пре свега на пољу самопоуздања. Због трагичних околности у Лучанима нећемо играти у суботу меч који је требало да буде на програму у Крагујевцу. Неке друге ствари су сада битније, за фудбал има времена“, истакао је Мирковић.
Мирковић је до сада 29 пута чувао мрежу Чукаричког. Претходно је био члан бројних тимова у Србији, међу њима су Напредак, Срем, Млади радник, Спартак, Рад, Младост ГАТ, Будућност Добановци, Металац, Нови Пазар, док је у иностранству био члан Звијезде Градачац (БиХ), Атромитоса (Грчке) и Сондеријске (Данска).