ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ: Маринковић и Паркер пропуштају меч против Олимпијакоса
Тренер кошаркаша Партизана Жељко Обрадовић изјавио је данас у Београду да ће Вања Маринковић и Џабари Паркер пропустити меч деветог кола Евролиге против Олимпијакоса.
Кошаркаши Партизана гостоваће сутра од 20.15 часова екипи Олимпијакоса.
"Идемо тиму који увек има највеће амбиције у Евролиги. Имали су неке проблем у току сезоне са ростером, слично као и ми. Паркер је јуче прескочио тренинг, јер је био болестан, Вања је почео тренинг и имао је проблема са леђима и није боље, тако да ће та два играча остати у Београду", изјавио је Обрадовић на конференцији за медије.
"Џабари је прескочио јучерашњи тренинг, јер је болестан. Вања је почео тренинг, али има проблема с леђима и остаће у Београду. Имао је третман, није му помогло. Авион, аутобус, не би то било добро за леђа, па смо решили да остане", додао је тренер Партизана.
Кошаркаши Олимпијакоса су у досадашњем делу сезоне у Евролиги забележили пет победа и три пораза, док Партизан има скор 3/5.
"Олимпијакос игра веома добро, годинама са истим тренером, има аутоматизма у њиховој игри. Анализирали смо и надам се да ће то изгледати када је жеља у питању као утакмица против Барселоне. Одатле морамо да кренемо", навео је Обрадовић.
Кошаркаши Партизана су пре три дана поражени од Дубаија (70:82) у утакмици АБА лиге.
"Критичан сам према играчима неупоредиво више када сам насамо са њима. То што причам јавно, је нешто што је изашло из мене и нешто што је било евидентно на тој утакмици, да смо изгледали како смо изгледали. Не може три дана после утакмице када сам их се захвалио на залагању и борбености против Барселоне, да се одигра како се одиграло против Дубаија. Све је то утицало, да погледамо ту утакмицу након што смо дошли од првог до задњег минута и одрадимо тренинг који је био припрема за тренинг који је био јуче. Свесни су, разговарамо и појединачно и групно", навео је Обрадовић.
"Надам се, да како време буде одмицало, са повратком Шејка Милтона и уклапањем Ника Калатеса, без озбира на проблеме које имамо пред пут, да ће то изгледати боље. Минимум миниумума је да се да најбоље што се може. Жеља, борбеност... Да се користе квалитети које имамо, Евролига је преозбиљно такмичење да би се дозвољавали црни минути, који на крају доводе да се губе утакмице", закључио је Обрадовић.