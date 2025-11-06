clear sky
НОЛЕ САЗНАО ПРОТИВНИКА У ПОЛУФИНАЛУ АТИНЕ: Идеална прилика за још један рекорд!

06.11.2025. 22:31
Дневник
Дневник
Фото: TANJUG/ AP Photo/Petros Giannakouris

Српски тенисер Новак Ђоковић без већих потешкоћа је обезбедио место у полуфиналу турнира серије 250 у Атину, а сада је и познат његов ривал у овом кругу.

Он ће играти против Немца Јаника Ханфмана, који је у четвртфиналу савладао Маркоса Ђирона.

Ханфман је на овом турниру квалификант и тренутно се налази на 117. месту светске ранг-листе. У мечу против Ђирона победио је убедљиво са 2:0 у сетовима, резултатом 7:6, 6:4, после сат и по времена тениса у главном граду Грчке.

Иако је Ђирон био благи фаворит, први сет је завршен у тај-брејку, где је Ханфман био концентрисанији и успео да поведе са 1:0 у сетовима.

Други сет протекао је равноправно, а прва брејк шанса дошла је у седмом гему, након чега је Ханфман остварио брејк и повео са 4:3. Није му било тешко да сачува предност и обезбеди сусрет са Ђоковићем.

До сада су Ђоковић и Ханфман играли два пута и оба пута је победу однео Новак, што га чини фаворитом и у овом полуфиналу.

Новак Ђоковић
Дневник
Дневник
Спорт Тенис
