НОЛЕ САЗНАО ПРОТИВНИКА У ПОЛУФИНАЛУ АТИНЕ: Идеална прилика за још један рекорд!
Српски тенисер Новак Ђоковић без већих потешкоћа је обезбедио место у полуфиналу турнира серије 250 у Атину, а сада је и познат његов ривал у овом кругу.
Он ће играти против Немца Јаника Ханфмана, који је у четвртфиналу савладао Маркоса Ђирона.
Ханфман је на овом турниру квалификант и тренутно се налази на 117. месту светске ранг-листе. У мечу против Ђирона победио је убедљиво са 2:0 у сетовима, резултатом 7:6, 6:4, после сат и по времена тениса у главном граду Грчке.
Иако је Ђирон био благи фаворит, први сет је завршен у тај-брејку, где је Ханфман био концентрисанији и успео да поведе са 1:0 у сетовима.
Други сет протекао је равноправно, а прва брејк шанса дошла је у седмом гему, након чега је Ханфман остварио брејк и повео са 4:3. Није му било тешко да сачува предност и обезбеди сусрет са Ђоковићем.
До сада су Ђоковић и Ханфман играли два пута и оба пута је победу однео Новак, што га чини фаворитом и у овом полуфиналу.