КРУНИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЛИЛОМ: Показали смо колико волимо клуб, хвала навијачима на подршци
Фудбалери Црвене звезде савладали су екипу Лила резултатом 1:0 у оквиру четвртог кола Лиге Европе.
Након утакмице, искусни везни фудбалер Раде Крунић је поделио прве утиске.
– Мислим да нам данас није недостајало енергије и мотива, баш данас када нам је било најтеже. Показали смо храброст и колико волимо овај клуб. Био је договор да нам не буде криво када уђемо у свлачионицу након утакмице да нисмо дали свој максимум. Можда бих могао изоставити резултат, можда смо имали и мало среће, али оно што се цени и што навијачи воле јесте што смо дали све од себе. На крају нас је Бог наградио данас. Хвала навијачима што су остали уз нас иако смо имали кризу. Надам се да долазе боља времена и сигуран сам у то, јер смо ми то заслужили – закључио је Крунић.