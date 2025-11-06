clear sky
7°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРУНИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЛИЛОМ: Показали смо колико волимо клуб, хвала навијачима на подршци

06.11.2025. 21:32 21:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ФК Црвена звезда
Коментари (0)
krunic
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде савладали су екипу Лила резултатом 1:0 у оквиру четвртог кола Лиге Европе.

Након утакмице, искусни везни фудбалер Раде Крунић је поделио прве утиске.

– Мислим да нам данас није недостајало енергије и мотива, баш данас када нам је било најтеже. Показали смо храброст и колико волимо овај клуб. Био је договор да нам не буде криво када уђемо у свлачионицу након утакмице да нисмо дали свој максимум. Можда бих могао изоставити резултат, можда смо имали и мало среће, али оно што се цени и што навијачи воле јесте што смо дали све од себе. На крају нас је Бог наградио данас. Хвала навијачима што су остали уз нас иако смо имали кризу. Надам се да долазе боља времена и сигуран сам у то, јер смо ми то заслужили – закључио је Крунић.

раде крунић фк црвена звезда лига европе
Извор:
Дневник/ФК Црвена звезда
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА КОНАЧНО ПОБЕДИЛА У ЛИГИ ЕВРОПЕ: Арнаутовић из пенала донео три бода против Лила
arnautovic

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА КОНАЧНО ПОБЕДИЛА У ЛИГИ ЕВРОПЕ: Арнаутовић из пенала донео три бода против Лила

06.11.2025. 18:06 21:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај