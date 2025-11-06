МИЛОШ ВЕЉКОВИЋ: Важна победа за самопоуздање
Фудбалери Црвене звезде славили су у оквиру четвртог кола Лиге Европе против екипе Лила резултатом 1:0.
Након утакмице прве утиске је поделио дефанзивац Милош Вељковић.
- Много важна победа за самопоуздање и за останак у трци за нокаут фазу. Мислим да смо заслужили. Гледали смо да одиграмо зрелу утакмицу, дефанзивно јаку, да играмо унапред. Није нам увек успело, али то је нормално, битна је реакција и битно је да се не плашимо грешака. Мислим да смо заслужили да победимо и идемо даље - рекао је Вељковић.
Дотакао се Звездин штопер и дефанзивне партије црвено-белих.
- У Лиги Европе су сви квалитетни и нису случајно овде. Мислим да смо у првом полувремену морали боље да бранимо дубину и када је Жиру ушао да боље бранимо центаршут. Бранили смо различите врсте шпицева и мислим да смо одрадили добар посао. Као увек, Матеус је био ту и као екипа смо били сви заједно добри. Нисмо ушли у транзиције, као против Браге, правили смо мале фаулове, били смо интелигентни и одиграли смо једну зрелу утакмицу.
Говорио је Вељковић и о једанаестерцу који је успешно извео Арнаутовић.
- Имам велико поверење у Марка. Он има самопоуздање, али се никад не зна са пеналима, међутим имам огромно поверење када је он у путању и то је показао.
Захвалио се провтимац Звезде и навијачима на великој подршци.
- Заслужили су победу исто као и ми. Желели смо да им вратимо због последњих пар недеља које нису биле како треба, то је нормално. Морали смо да изађемо као тим и показали смо карактер. Тако морамо сваку утакмицу - закључио је Вељковић.