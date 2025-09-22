КУЋИЦА ЗДРАВЉА У НОВОМ САДУ: Настављају се бесплатни прегледи штитне жлезде за грађане
У оквиру пројекта „Твоја штитна, твој штит“ у Београду за четири дана обављено више од 600 прегледа
Кућица здравља добила је нову адресу! У оквиру пројекта „Твоја штитна, твој штит“, који удружење „Хероине“ организује уз подршку Fondacije Mozzart, становници Новог Сада до 25. септембра могу потпуно бесплатно да обаве ултразвучни преглед и TSH тест – лабораторијску анализу хормона штитне жлезде.
Покретна амбуланта биће стационирана испред ТЦ БИГ, а прегледи ће се обављати сваког дана између 14 и 20 часова, уз обавезно заказивање на лицу места, у периоду од 13.30 до 14 часова.
„Ти си суперХероина“ порука је којом је овај пројекат започео прошле недеље на платоу испред зграде Општине Нови Београд. Кућица здравља тамо је била отворена за све грађане четири дана током којих су обављена 652 бесплатна прегледа. Код 312 прегледаних установљене су одређене неправилности, што само говори у прилог томе колико је превенција важна како би се поремећају на време открили и започела адекватна терапија.
Након Београда и Новог Сада, покретна амбуланта се сели на југ наше земље и биће позиционирана у Нишу од 26. до 29. септембра. За детаље о тачним локацијама амбуланте пратите Инстаграм профиле Fondacije Mozzart и удружења „Хероине“.
ВИШЕ ОД 3.500 БЕСПЛАТНИХ ПРЕГЛЕДА ЗА МЕСЕЦ ДАНА
Кућица здравља је наставак великог хуманитарног каравана „Твоја штитна, твој штит“, који је овог пролећа за само месец дана обишао 14 градова, прешао 4.512 километара, а лекари су обавили 3.567 бесплатних прегледа штитне жлезде.
У организацији удружења „Хероине“ и уз подршку Fondacije Mozzart, путујућа амбуланта је посетила Сомбор, Врбас, Панчево, Тополу, Златибор, Ћуприју, Куршумлију, Прокупље, Ниш, Пирот, Зајечар, Крагујевачку Рачу и Кулу. Велика завршница била је у Београду на Калемегдану, управо одакле је караван и кренуо на путешествије по Србији.