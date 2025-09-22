clear sky
БУГАРИ ДЕКЛАСИРАЛИ ПОРТУГАЛЦЕ: Оверили четвртфинале Светског првенства

22.09.2025. 11:45 11:49
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкаши Бугарске пласирали су се у четвртфинале Светског првенства на Филипинима.

Бугари су у осмини финала у Пасај Ситију победили Португалију резултатом 3:0 (25:19, 25:23, 25:13). 

Најефикаснији у репрезентацији Бугарске био је Александар Николов са 19 поена. У селекцији Португалије најбољи је био Лоренсо Мартинс, који је забележио 10 поена.

Одбојкаши Бугарске ће у четвртфиналу 25. септембра играти против победника дуела између Сједињених Америчких Држава и Словеније, који је на програму данас (понедељак) од 14 часова.

У среду, 24. септембра у четвртфиналу СП ће играти: Италија - Белгија (9.30 часова) и Пољска - Турска (14).

Преостала два дуела осмине финала СП на програму су у утора, а састаће се: Тунис - Чешка (9.30) и Србија - Иран (14). Победници ова меча играће 25. септембра у четвртфиналу СП.

 

сп у одбојци
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
