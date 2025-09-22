БУГАРИ ДЕКЛАСИРАЛИ ПОРТУГАЛЦЕ: Оверили четвртфинале Светског првенства
Одбојкаши Бугарске пласирали су се у четвртфинале Светског првенства на Филипинима.
Бугари су у осмини финала у Пасај Ситију победили Португалију резултатом 3:0 (25:19, 25:23, 25:13).
Најефикаснији у репрезентацији Бугарске био је Александар Николов са 19 поена. У селекцији Португалије најбољи је био Лоренсо Мартинс, који је забележио 10 поена.
Одбојкаши Бугарске ће у четвртфиналу 25. септембра играти против победника дуела између Сједињених Америчких Држава и Словеније, који је на програму данас (понедељак) од 14 часова.
У среду, 24. септембра у четвртфиналу СП ће играти: Италија - Белгија (9.30 часова) и Пољска - Турска (14).
Преостала два дуела осмине финала СП на програму су у утора, а састаће се: Тунис - Чешка (9.30) и Србија - Иран (14). Победници ова меча играће 25. септембра у четвртфиналу СП.