ПРВИ ОВОСЕЗОНСКИ НЕУСПЕХ ВОЈВОДИНЕ ИЗ УГЛА ТРЕНЕРА МИРОСЛАВА ТАЊГЕ: Победили смо сами себе у Новом Пазару
Леп низ који су имали у првих седам утакмица (пет победа и два ремија), нажалост по фудбалере Војводине, окончан је у Новом Пазару.
Новосађани су у граду крај Јошанице доживели први пораз од истоименог суперлигаша (0:1), раним голом њиховог играча који је тамо на позајмици – Стефана Станисављевића, постигнутим већ на самом почетку утакмице, тачније у 3. минуту. Јесу Новосађани касније много више имали од игре, али нису опасно претили голману домаћина Самчовићу, па су погнутих глава напустили тамошњи Градски стадион.
Тренер Воше Мирослав Тањга упозоравао је на то да његов тим мора да буде агресиван и конкретан, али црвено-бели, упркос уложеном труду, у томе нису успели.
– Била је то, за мене, веома чудна утакмица – истакао је Тањга у разговору за „Дневник“. – Моји сарадници из стручног штаба израчунали су да се активно играло, за 97 минута колико је сусрет укупно трајао, само 47 минута. Остало време је протицало у превијању играча на терену и објашњавању и разговорима са судијом, тако да је ту остајало недовољно времена за неке течније акције и континуитет у ономе што смо планирали. Ако вам кажем да се током првенствених утакмица, до сада, играло активно негде око 63 минута, јасно је да у Новом Пазару није био такав случај. Зато и кажем да је сусрет за мене био чудан.
Ипак, „стара дама“ није успела да на тешком гостовању остане непоражена.
– Гол смо примили из гужве, односно наше грешке, када је Станисављевић био најприсебнији и затресао нашу мрежу. Није нам пуно донело то што смо у каснијем току игре били бољи тим, а додатно нас је пореметило искључење Колинса Сиченџеа у 43. минуту. Ако је његов први жути картон био евидентан, не могу да се отмем утиску да му је друга јавна опомена престрого показана. Тиме не желим да тражим алиби, јер морао је Сиченџе да буде много сконцентрисанији и опрезнији. И после тога смо били сугестивији, у једном тренутку имали смо и 67 одсто поседа лопте, али смо у нападу били недовољно конкретни и све то довело нас је до првог неуспеха у сезони. Када све то сагледам, чини ми се да смо победили сами себе.
Покушао је Тањга, иако с човеком мање, променама да преокрене ток сусрета, али у томе Војводина није имала пуно успеха. Без континуитета у нападима, Новосађани су држали лопту, али су веома тешко долазили до прилика за изједначења.
– Ова утакмица остала је иза нас. Јуче су играчи добили слободан дан, а већ данас почињемо да се спремамо за утакмицу са Железничаром, у којој смо, у суботу, домаћини на „Карађорђу“. Ићи ћемо на победу, ту нема никакве дилеме, с тим што ћемо морати да направимо одређене промене у саставу, пошто на Сиченџеа нећу моћи да рачунам. Остали момци, колико знам, нису се жалили на повреде, осим Куфреа Ете, којег сам морао да заменим, пошто се повредио на почетку, а после је све израженије шепао. Ипак, мислим да ће он бити у конкуренцији за тим и да ћемо против Панчеваца имати прилику да истрчимо у готово најјачем саставу – додао је Тањга.
Гол дело сопственог играча
Иако је у на позајмицу у Нови Пазар отишао недавно, нападач који је под уговором с Војводином, Стефан Станисављевић (23), одмах је од тренера Владимира Гаћиновића добио прилику да заигра. И не само то: после само три минута утакмице, постигао је једини гол, који је за Новопазарце био вредан сва три бода. Без сумње, доказао је овај младић да вреди, али чуди то да Новосађани нису договорили са суботњим ривалом, као што је то свуда у свету обичај, да у утакмицама с њима нема право наступа. То им се, ето, осветило и коштало их је првог пораза у сезони.
– Не штедим се да пружим све од себе, без обзира на то који противник да се налази са супротне стране терена. Кад сам летос долазио у Војводину, знао сам каква је ситуација, али такав клуб тешко се одбија. Мислим да нисам погрешио у избору и време ће то показати, свакако. Сада сам у играч Новог Пазара и сва енергија усмерена ми је у том смеру – рекао је Станисављевић.