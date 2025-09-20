ФУДБАЛЕРИ ВОЈВОДИНЕ ДОЖИВЕЛИ ПРВИ ПОРАЗ У СУПЕРЛИГИ: Немоћни са десеторицом
Имали су фудбалери Војводине шансу да искористе епилог "вечитог дербија" и додатно се устале на врху и покаже да могу да буду још озбиљнији у тој трци.
Уместо тога, доживели су први пораз у Суперлиги Србије, пошто им је на пут стао Нови Пазар.
Новопазарци су прошле сезоне показали колико могу да буду озбиљни, када су захваљујући маестралним партијама изборили квалификације за Европу. И да није било тако, терен у Новом Пазару одувек је важио за један од најнезгоднијих за гостујуће екипе, било да се оне зову Партизан, Црвена звезда или Војводина.
Овај пут, исти тим је демонстрирао зашто је то тако. Истина, имали су обилату помоћ у виду играча више, с обзиром на то да је штопер гостију Синђенђе добио црвени картон у 43. минуту. Мешутим, било је то много након што је "стара дама" примила први гол. Фудбалско правило важи да је једнако значајно како почињеш и како завршаваш полувремена, а Војводина на овом сусрету није успела да буде на висини задатка баш у том периоду.
Нису се ни загрејала два састава, а већ је било 1:0 за Новопазарце. Играо се трећи минут када је домаћин преко комбинације Малекинушић-Станисављевић начео мрежу Новосађана и шокирао једну од најбољих екипа у досадашњем току сезоне. Интересантно је да је Станисављевић појачао Нови Пазар и то као позајмљени играч Војводине пре само неколико дана.
Смењивала су се тада два састава у налетима, али се резултат до краја првог полувремена није мењао. Наставак је донео нова интересантна дешавања на терену, пошто је нервоза Војводине расла, а Нови Пазар је само чекао шансу да докрајчи ривала. Запретио је Букинац у 60. минуту безуспешно, реванширао се у истом маниру и Станисављевић, тако да је одржан "статус кво".
До краја утакмице виђени су јалови напади Војводине. Мирослав Тањга одлучио је да иде на све или ништа и упркос играчу мање убацио офанзивнију поставу како би био претња. Није могао да промени оно што је било очигледно неизбежно - први пораз у Суперлиги Србије.
Нови Пазар - Војводина 0:1 (1:0)
НОВИ ПАЗАР: Градски стадион, гледалаца: 10.000, судија: Острачанин. Стрелци: , Жути картони: Сади, Малекинушић (Нови Пазар) Његош Петровић (Војводина), Црвени картони: Сићенђе (Војводина).
НОВИ ПАЗАР: Санчовић 6,5, Маринковић 7, Брунчевић 6,5, Хаџимујевић 7, Милетић 6,5, Сисе 6,5 (Бојат), Давидовић 6, Малекинушић 6,5 (Онурегбе), Сади 6,5 (Алић 7), Петковић 7, Станисављевић 7.
ВОЈВОДИНА: Росић 6,5, Букинац 6 (Тањга), Црномарковић 6, Сиђенђе 5, Л. Николић 6, Петровић 6,5, Ета 6 (Мустафа), Ранђеловић 6, Мери 7 (Вукановић), У. Николић 6 (Видосављевић), Младеновић 6,5 (Сукачев 6).