УРАДИЋЕМО СВЕ ДА ЗАДРЖИМО КУЛТ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ – Јовановић помоћник Алимпијевићу: Бићемо спремни за први „прозор“
Искусни стручњак Владимир Јовановић нашао се у стручном штабу новог селектора кошаркашке репрезентације Србије Душана Алимпијевића, ком ће бити помоћник.
– Идемо у правцу када кошарка тражи више професионално ангажованих тренера у Савезу, да би се одговорније приступило надзору и контроли будућих генерација, како не би ни једно дете било запостављено, али такође, и због већ активних и доказаних репрезентативаца, Савез ће ангажовати више тренера који су на услузи играчима. У Служби професионалнијег приступа и бољег мониторинга (контроле), потребан ми је био тренер који може све те ствари да испуни. Влада Јовановић је неко ко је посвећен послу, одговоран и кошаркашки врло образован. Задовољство ми је да је прихватио позив и да сви заједно са осталим тренерима кренемо у новом првацу. Поред њега, такође, професионални ангажман ће имати и кондициони тренер Марко Секулић са својим тимом, све са истим циљем – боља нега играча под капом Савеза – објашњава Алимпијевић.
Искуство и резултати говоре уместо Владимира Јовановића. Тренерску каријеру је почео 2012. у ФМП где је четири сезоне провео као помоћник. Уследила је сезона на клупи кадета Црвене звезде са којима је био првак Србије, да би се 2017. вратио у ФМП као први тренер и ту провео три године. Затим је скоро годину дана провео у Загребу, где је водио некада славну Цибону. Вратио се на неколико месеци у Звезду, па нешто више од године провео са успехом на клупи Игокее, са којом је 2023. освојио Првенство БиХ и Куп БиХ. Иза Јовановића је и НБА искуство, јер је 2018. у Летњој НБА лиги био део стручног штаба Лос Анђелес Клиперса.
Када је реч о репрезентативној каријери, био је помоћни тренер националног тима Србије до 18 година на Европском првенству у Турској 2016. године. Помоћни тренер сениорске репрезентације био је када је селектор био Игор Кокошков, а крајем 2021. године постављен је за тренера У20 репрезентације.
– Рад у репрезентацији је за мене увек био нешто посебно. Велика је част бити део сениорског националног тима у земљи кошарке, али уз то иде и одговорност и обавеза да се уложи велики труд и рад како би се остварили очекивани резултати – прича Јовановић. – Драго ми је што ћу имати прилику да сарађујем са човеком и стручњаком као што је Душан, који је, иако млад, већ један од најбољих тренера у Европи. Мислим да је идеја Савеза о професионализацији женских и мушких селекција одлична и да ће донети добре резултате како у сениорској, тако и у млађим селекцијама. Цео стручни штаб, на челу са селектором, мотивисан је и спреман да уради све како би се задржао култ и поновили добри резултати које је репрезентација остварила са селектором Светиславом Пешићем.
Ближи се први “прозор” ФИБА квалификација за Светско првенство 2027. у Катару. Србија ће играти два меча, као домаћин против Швајцарске (27. новембар 2025) и као гост против Босне и Херцеговине (30. новембар 2025).
– Стручни штаб већ увелико ради на праћењу играча и плану припрема за први ФИБА прозор који се приближава. Свесни смо важности првих утакмица и једва чекамо да се окупимо и почнемо са тренинзима – поручио је Јовановић.