НБА ЕВРОПА ДРМА ЕВРОЛИГУ Менаџер открио: Клуб из Милана ће добити вишегодишњу лиценцу за пројекат

07.11.2025. 15:43 15:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Youtube prinstcrin/Trace 'n Chase
Фото: Youtube prinstcrin/Trace 'n Chase

МИЛАНО: Клуб из Милана добиће вишегодишњу лиценцу за учешће у пројекту НБА Европа, рекао је данас генерални менаџер новоформираног такмичења Џорџ Ајвазоглу.

Како преноси италијански дневник Газета дело Спорт, Ајвазоглу је данас током говора на једном америчком универзитету рекао да ће град Милано имати клуб у новоформираном такмичењу, али није потврдио да ли ће то бити Олимпија, или клуб који заједнички планирају да оснују фудбалски клубови Интер и Милан.

Ајвазоглу је упитан и ко ће све од клубова учествовати из Европе у такмичењу које ће стартовати октобра 2027. године. 

"Милано ће сигурно имати представника у лиги, можда и Рим. Вишегодишње лиценце добиће и клубови из Манчестера, Лондона, Париза, Лиона, Мадрида, Барселоне, Минхена и Берлина, као и по један клуб из Истанбула и Атине", одговорио је Ајвазоглу.

