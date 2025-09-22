clear sky
ШПАНЦИ ИМАЈУ НОВОГ СЕЛЕКТОРА: Ово је наследник Серђа Скариолa

22.09.2025. 11:37 11:38
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Euroleague Basketball

Ћус Матео именован је за новог селектора кошаркашке репрезентације Шпаније.

Кошаркашки савез Шпаније (ФЕБ) је саопштио да ће Матео у уторак у 12 часова бити званично представљен као нови селектор националног тима. Он ће бити селектор Шпаније најмање до завршетка Европског првенства 2029. године.

Матео је на месту селектора Шпаније заменио Серђа Скариола, који се повукао после овогодишњег Европског првенства.

Шпански медији наводе да су кандидати за новог селектора Шпаније били и Пабло Ласо, Ћави Пасквал и Ђауме Понсарнау.

Матео (56) је претходне три сезоне тренирао Реал, а пре тога је осам година био члан стручног штаба мадридског клуба. Он је раније тренирао Сарагосу, Фуенлабраду и Уникаху.

