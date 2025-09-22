ШПАНЦИ ИМАЈУ НОВОГ СЕЛЕКТОРА: Ово је наследник Серђа Скариолa
22.09.2025. 11:37 11:38
Коментари (0)
Ћус Матео именован је за новог селектора кошаркашке репрезентације Шпаније.
Кошаркашки савез Шпаније (ФЕБ) је саопштио да ће Матео у уторак у 12 часова бити званично представљен као нови селектор националног тима. Он ће бити селектор Шпаније најмање до завршетка Европског првенства 2029. године.
Матео је на месту селектора Шпаније заменио Серђа Скариола, који се повукао после овогодишњег Европског првенства.
Шпански медији наводе да су кандидати за новог селектора Шпаније били и Пабло Ласо, Ћави Пасквал и Ђауме Понсарнау.
Матео (56) је претходне три сезоне тренирао Реал, а пре тога је осам година био члан стручног штаба мадридског клуба. Он је раније тренирао Сарагосу, Фуенлабраду и Уникаху.