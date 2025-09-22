СУБОТОМ У КЦНС Драмске радионице за децу
Нови циклус драмских радионица за децу у оквиру пројекта инклузивног карактера „Чуваркућа”, намењених првенствено деци из хранитељских породица, али оној од 11 до 16 година, почео је у суботу.
Радионице ће бити организоване сваке суботе од 13 до 15 часова у Културном центру Новог Сада, Католичка порта 5.
Организатори кажу да је процес рада замишљен као пут од игре до јавног наступа, тако да полазници најпре кроз игре и вежбе упознају, граде поверење и међусобну отвореност, затим кроз глумачке и сценске задатке истражују теме које су им блиске, а потом заједнички обликују причу и претварају је у сценски материјал. Процес се завршава припремом представе и извођењем пред публиком.