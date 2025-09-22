ПРАВИ УСПЕХ ЈЕ ПОМОЋИ ДРУГИМА Сомборском Друштву за борбу против рака помаже и најбољи матурант гимназије
СОМБОР: Једно од најагилнијих српских локалних друштава за борбу против рака, оно сомборско, у сарадњи са својим колегама из суседног Апатина, лето је обележило низом акција, а како се могло чути на њиховој конференцији за медије, на томе се неће стати ни у јесењим данима пред нама.
У својим едукативним и напорима усмереним ка помоћи људима нападнутим опаком болешћу, ово друштво има широку подршку у коју се ових дана укључио и најбољи „велики“ матурант генерације Гимназије „Вељко Петровић“, Душан Шијачић.
Наиме, овај дојчерашњи средњошколац је донирао своју новчану награду коју му је за успех у образовању доделио град Сомбор управо Друштву за борбу против рака.
– Ову новчану награду сам добио због својих успеха освојених на такмичењима у средњој школи. Али генерално, сматрам да се највећи успех једног човека огледа у томе колико је спреман помоћи другима - рекао је Шијачић.
Како се могло чути на конферецији за медије на којој је јавност упозната са свим активностима овог удружења, овог септембра ређају се активности Друштва за борбу против рака, а после недавне успешне премијере представе „Наше путовање“ у Дому културе у Апатину, следећи догађај је већ данас у 17 сати у сомборском Дому ученика средњих школа, где ће бити отворена изложба радова са ликовне колоније „Секине боје“.
Председница Друштва прим. др Ђерђи Шарић најавила је донаторску представу Факултета драмских уметности из Београда „Секс, лажи и дивље гуске“ која ће бити изведена 25. септембра на сцени Народног позоришта. Како је нагласила, глумачка екипа представе је са великим задовољством прихватила гостовање, са жељом да се препозна да је рак дојке излечив захваљујући напретку медицине, али и уз велику љубав и разумевање породице, пријатеља, комшија и шире друштвене заједнице.
О предстојећем концерту Соње Шарић у Музичкој школи „Петар Коњовић“ заказаном за 3. октобар говорила је директорка школе Милена Деспотовић. Она је нагласила да ће концерт једне од српских дива оперске сцене која жање успехе и на интернационалној сцени бити хуманитарног карактера, те да ће публика својим прилозима моћи да допринесе раду удружења.