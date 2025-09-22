clear sky
КОМАРОВ ОТКРИО ЗАШТО ЈЕ СКИНУО ХРВАТСКИ ШАЛ: На постољу сам хтео да нагласим грб Србије, следеће је злато на ОИ

22.09.2025. 11:30 11:31
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Олимпијски комитет Србије

Рвач Србије Александар Комаров постао је првак света у категорији до 87 кг на Светском првенству у Загребу.

– Пресрећан сам што сам све замисли и тактику коју смо са тренером направили спровео до краја борбе и постао светски првак. Много ми је жао што је сплет несрећних околности довео до тога да останемо без медаље у Паризу. Сигуран сам да ћемо све то вратити 2028. године у Лос Анђелесу – рекао је.

Комаров је једини српски освајач злата на великим такмичењима овог лета, а прокоментарисао је и чињеницу да на свечаном проглашењу победника, док се свирала химна "Боже правде", није носио промотивни шал Хрватске.

– Што се тиче проглашења победника и постоља, тачно је да сам скинуо шал који је домаћин делио и на тај начин промовисао своју земљу. Ја им на тој идеји честитам и мислим да је одлична, али пре свега нисам желео да се не види грб моје земље на мојој тренерци, јер ја овде представљам моју земљу Србију, где ми је породица, моја супруга Невена, мој син Павел и пре свега сам желео да се то види и да то буде у првом плану, као и моја медаља и мој појас победника. Никако то није чин којим сам желео да омаловажим домаћина којима још једном упућујем честитке за одличну организацију – истакао је Комаров.

