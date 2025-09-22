clear sky
Искључења струје за уторак, 23. септембар

Фото: pixabay.com

Због одржавања мреже, струју у уторак неће имати:

НОВИ САД: Део насеља Клиса од Змајевачког пута и ул.Драгице Ружић према аутопуту; Део насеља Клиса од улице Професора Грчића лева страна до обилазнице за аутопут; Клиса,насеље са друге стране обилазнице; Пролетерска; Салаш Летић; Ђаковић од 12:00 до 16:00

ФУТОГ: Здравка Челара 61-91; Грмечка 56; Футошки вашар 2-6, 3-5 од 08:30 до 12:30

Део Ливада између Футога и Бегеча од 09:00 до 10:00

