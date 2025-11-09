overcast clouds
9°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Новосађани без пораза ове сезоне

(ФОТО) ПРЕОКРЕТ ОДБОЈКАША ВОЈВОДИНЕ: Дубочица пала у Спенсу за трећу победу у Суперлиги

09.11.2025. 21:22 21:50
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: Дневник/Филип Бакић

Одбојкаши Војводине победили су Дубочицу 3:1 у 5. колу Суперлиге Србије након преокрета у малој сали Спенса.

Домаћи су изгубили први сет, након чега је уследио одговор и добијена следећа три. Екипа Марка Наранчића не зна за пораз од почетка сезоне ни у првенству, ни у Купу Србије. Трећом победом у Суперлиги задржали су Новосађани максимални учинак (прва два кола су одложена и одиграће се накнадно). 

Расположенији су били гости на почетку, диктирали су ритам у првој деоници, док је Наранчић изменама покушао да успостави бољу игру. Нису домаћи могли да смање заостатак у односу на ривала који је повео 1:0. 

Уследио је, међутим, одговор Војводине и то брз. Силовито су кренули Новосађани, повели 4:0 и држали конце у својим рукама. Предност је нарасла на „плус осам“ (18:10) и противник није имао никакве шансе – 1:1. 

спорт
Фото: Дневник/Филип Бакић

Направила је Воша велики преокрет у финишу трећег сета. Губила је три разлике, најпре 20:23, а потом и 21:24, када су гости дошли до сет лопте. Међутим, преко два напада Брборића и два блока Кокезе, црвено-бели су преокренули и искористили другу сет лопту за 27:25 и велики преокрет у мечу 2:1. 

Војводина се нашла на корак од победе. Након егал игре до половине сета, Новосађани су стекли осетнију предност са четири поена у низу (15:11). Уз добру концентрацију и грешке ривала успели су да је сачувају, стигну до великих 20:14, а имали су и сет лопту (24:18). Нису искористили две, али је зато Марић био одличан на мрежи за 25:20 и коначних 3:1. 

У следећем колу Војводина иде на тешко гостовање у Тополу, где је чека велики ривал Карађорђе. 

Војводина – Дубочица 3:1 (20:25, 25:16, 27:25, 25:20) 

НОВИ САД: Мала сала Спенса, гледалаца: 150, судије: Субашић (Нови Сад), Оченаш (Бачки Петровац). 

ВОЈВОДИНА: Антуновић 10, Марјановић, Милановић 1, Марић 1, Негић (либеро), Брборић 19, Мишковић, Станковић 19, Кокеза 7, Маћешић 2, Корица, Чолаковић, Радосављевић 14, Ђогић (либеро). 

ДУБОЧИЦА: Чубрило 10, Томчић 1, О. Стефановић, Пешић, Матић 4, А. Стефановић, Петровић, Миловић (либеро), Демировић 6, Кристерс 15, Максимовић 15, Поломац 10. 

Резултати – 5. коло 

Карађорђе – Јединство Стара Пазова 3:0 

Спартак Суботица – ВГСК 3:0 

Црвена звезда – Ниш 3:0 

Раднички – Таково 3:2 

Партизан – Млади радник 3:2 

Војводина – Дубочица 3:1 

Пласман обезедио Sofascore
ок војводина одбојкаши војводине суперлига у одбојци одбојка
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОДБОЈКАШИМА ВОШЕ ТРИЛЕР НАКОН ПЕТ СЕТОВА: Победили Партизан у дербију пред реванш у Новом Саду

Први меч четвртфинала Купа Србије

спорт

ОДБОЈКАШИМА ВОШЕ ТРИЛЕР НАКОН ПЕТ СЕТОВА: Победили Партизан у дербију пред реванш у Новом Саду

05.11.2025. 22:14 22:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОДБОЈКАШИ ВОШЕ ПРОТУТЊАЛИ КРОЗ НИШ: Убедљива победа пред дерби с Партизаном 
спорт

ОДБОЈКАШИ ВОШЕ ПРОТУТЊАЛИ КРОЗ НИШ: Убедљива победа пред дерби с Партизаном 

30.10.2025. 21:27 21:30
Волим
0
Коментар
0
Сачувај