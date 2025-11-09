Новосађани без пораза ове сезоне
(ФОТО) ПРЕОКРЕТ ОДБОЈКАША ВОЈВОДИНЕ: Дубочица пала у Спенсу за трећу победу у Суперлиги
Одбојкаши Војводине победили су Дубочицу 3:1 у 5. колу Суперлиге Србије након преокрета у малој сали Спенса.
Домаћи су изгубили први сет, након чега је уследио одговор и добијена следећа три. Екипа Марка Наранчића не зна за пораз од почетка сезоне ни у првенству, ни у Купу Србије. Трећом победом у Суперлиги задржали су Новосађани максимални учинак (прва два кола су одложена и одиграће се накнадно).
Расположенији су били гости на почетку, диктирали су ритам у првој деоници, док је Наранчић изменама покушао да успостави бољу игру. Нису домаћи могли да смање заостатак у односу на ривала који је повео 1:0.
Уследио је, међутим, одговор Војводине и то брз. Силовито су кренули Новосађани, повели 4:0 и држали конце у својим рукама. Предност је нарасла на „плус осам“ (18:10) и противник није имао никакве шансе – 1:1.
Направила је Воша велики преокрет у финишу трећег сета. Губила је три разлике, најпре 20:23, а потом и 21:24, када су гости дошли до сет лопте. Међутим, преко два напада Брборића и два блока Кокезе, црвено-бели су преокренули и искористили другу сет лопту за 27:25 и велики преокрет у мечу 2:1.
Војводина се нашла на корак од победе. Након егал игре до половине сета, Новосађани су стекли осетнију предност са четири поена у низу (15:11). Уз добру концентрацију и грешке ривала успели су да је сачувају, стигну до великих 20:14, а имали су и сет лопту (24:18). Нису искористили две, али је зато Марић био одличан на мрежи за 25:20 и коначних 3:1.
У следећем колу Војводина иде на тешко гостовање у Тополу, где је чека велики ривал Карађорђе.
Војводина – Дубочица 3:1 (20:25, 25:16, 27:25, 25:20)
НОВИ САД: Мала сала Спенса, гледалаца: 150, судије: Субашић (Нови Сад), Оченаш (Бачки Петровац).
ВОЈВОДИНА: Антуновић 10, Марјановић, Милановић 1, Марић 1, Негић (либеро), Брборић 19, Мишковић, Станковић 19, Кокеза 7, Маћешић 2, Корица, Чолаковић, Радосављевић 14, Ђогић (либеро).
ДУБОЧИЦА: Чубрило 10, Томчић 1, О. Стефановић, Пешић, Матић 4, А. Стефановић, Петровић, Миловић (либеро), Демировић 6, Кристерс 15, Максимовић 15, Поломац 10.
Резултати – 5. коло
Карађорђе – Јединство Стара Пазова 3:0
Спартак Суботица – ВГСК 3:0
Црвена звезда – Ниш 3:0
Раднички – Таково 3:2
Партизан – Млади радник 3:2
Војводина – Дубочица 3:1