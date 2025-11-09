ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЛОЖИО ВЕНАЦ НА СПОМЕН-КРСТ ПАЛИМ БОРЦИМА „Слобода и суверенитет скупо су плаћени – наша је дужност да будемо достојни тога”
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин положио је данас венац на Спомен-крст палим борцима од 1912. до 1918. године у порти Успенске цркве, поводом обележавања 9. новембра, Дана слобођења Новог Сада у Првом светском рату.
Поводом обележавања 9. новембра – Дана ослобођења Новог Сада у Првом светском рату, градоначелник Новог Сада Жарко Мићин заједно је са делегацијом Војске Србије, представницима Јужнобачког управног округа и потомцима учесника ослободилачких ратова, положио венац на Спомен крст палим борцима од 1912. до 1918. године у порти Успенске цркве.
Помен страдалим јунацима служило је свештенство Српске православне цркве, a градоначелник Мићин упутио је том приликом честитку суграђанима.
– Нови Сад са поносом обележава 107. годишњицу ослобођења у Првом светском рату. Ослободилачка српска војска, након великих страдања и још већих победа, донела је 9. новембра 1918. године слободу нашем граду. Тада је отпочео период убрзане обнове, развоја и напретка Новог Сада. Данас је више него икада, важно да чувамо сећање на те хероје и њихову жртву. Наша слобода и суверенитет су скупо плаћени, и дужност нам је да будемо достојни њихове борбе. Нови Сад је град који гледа напред, који се развија, али који никада не заборавља своје корене. Уједињени, са одговорношћу према прошлим и будућим генерацијама, наставићемо да градимо град у којем ће сви моћи да живе достојанствено и поносно – нагласио је Мићин честитавши Дан ослобођења свим суграђанима, као и Дан Прве бригаде копнене војске свим њеним припадницима.