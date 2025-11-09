scattered clouds
13°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЛОЖИО ВЕНАЦ НА СПОМЕН-КРСТ ПАЛИМ БОРЦИМА „Слобода и суверенитет скупо су плаћени – наша је дужност да будемо достојни тога”

09.11.2025. 12:48 12:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
мићин
Фото: Град Нови Сад

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин положио је данас венац на Спомен-крст палим борцима од 1912. до 1918. године у порти Успенске цркве, поводом обележавања 9. новембра, Дана слобођења Новог Сада у Првом светском рату.

Поводом обележавања 9. новембра – Дана ослобођења Новог Сада у Првом светском рату, градоначелник Новог Сада Жарко Мићин заједно је са делегацијом Војске Србије, представницима Јужнобачког управног округа и потомцима учесника ослободилачких ратова, положио венац на Спомен крст палим борцима од 1912. до 1918. године у порти Успенске цркве. 

дан
Фото: Град Нови Сад

Помен страдалим јунацима служило је свештенство Српске православне цркве, a градоначелник Мићин упутио је том приликом честитку суграђанима.

– Нови Сад са поносом обележава 107. годишњицу ослобођења у Првом светском рату. Ослободилачка српска војска, након великих страдања и још већих победа, донела је 9. новембра 1918. године слободу нашем граду. Тада је отпочео период убрзане обнове, развоја и напретка Новог Сада. Данас је више него икада, важно да чувамо сећање на те хероје и њихову жртву. Наша слобода и суверенитет су скупо плаћени, и дужност нам је да будемо достојни њихове борбе. Нови Сад је град који гледа напред, који се развија, али који никада не заборавља своје корене. Уједињени, са одговорношћу према прошлим и будућим генерацијама, наставићемо да градимо град у којем ће сви моћи да живе достојанствено и поносно – нагласио је Мићин честитавши Дан ослобођења свим суграђанима, као и Дан Прве бригаде копнене војске свим њеним припадницима.

жарко мићин полагање венаца дан ослобођења новог сада
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЧУО СЕ СТРОЈЕВ КОРАК У КАСАРНИ ”ЈУГОВИЋЕВО” Обележен дан 1. бригаде копнене војске; Градоначелник Мићин честитао празник
Град Нови Сад

ЧУО СЕ СТРОЈЕВ КОРАК У КАСАРНИ ”ЈУГОВИЋЕВО” Обележен дан 1. бригаде копнене војске; Градоначелник Мићин честитао празник

07.11.2025. 16:11 16:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ОЧУВАЊЕ СТАРИХ МАЈСТОРСКИХ ВЕШТИНА ОД ВЕЛИКЕ ВАЖНОСТИ ЗА ГРАД Градоначелник Мићин посетио Удружење самосталних занатлија
мићин

(ФОТО) ОЧУВАЊЕ СТАРИХ МАЈСТОРСКИХ ВЕШТИНА ОД ВЕЛИКЕ ВАЖНОСТИ ЗА ГРАД Градоначелник Мићин посетио Удружење самосталних занатлија

07.11.2025. 13:12 13:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ГРАДОНАЧЕЛНИК У ПОСЕТИ ГРАДСКОМ ПРЕДУЗЕЋУ Мићин: До поноћи екипе ”Чистоће” очистиће цео Нови Сад
Инстаграм Жарко Мићин

ГРАДОНАЧЕЛНИК У ПОСЕТИ ГРАДСКОМ ПРЕДУЗЕЋУ Мићин: До поноћи екипе ”Чистоће” очистиће цео Нови Сад

01.11.2025. 22:39 22:41
Волим
0
Коментар
3
Сачувај