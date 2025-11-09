broken clouds
ЧЛАНОВИ ФК РУСАНДА У МЕЛЕНЦИМА ОБЕЛЕЖИЛИ ВЕК ПОСТОЈАЊА: Вошини ветерани оплеменили јубилеј

09.11.2025. 14:42
Пише:
Лазо Бакмаз
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Дневник/Лазо Бакмаз

Могу фудбалери Русанде да изгубе утакмицу, могу и у нижи степен такмичења да се преселе...

И сузу могу да пусте због губитка бода, али фудбалски дух у Меленцима нико не може да угаси. У стогодишњој историји клуба, основаног почетком новембра давне 1925. године, смењивале су се генерације младих људи инспирисаних заветом који им је у аманет оставила прва генерација играча, са Бошком Вребаловом на челу, касније лекаром чије име с поносом носи и зрењанински Дом здравља, учесником НОБ-а и народним херојем, којим се следбенице поносе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Спортски дух у Меленцима, фудбалским зовом саткан, оплеменио је њихове истомишљенике који су у госте пристизали из свих војвођанских општина, док се Русандина фудбалска клацкалица кретала из степена у степен такмичења, до Војвођанске лиге и натраг у подручну и тако до данас, када су се ветерани Војводине одазвали позиву стогодишњака да му увеличају јубилеј за понос. 

Указали сте нам част тиме што сте између толико различитих могућности позвали нас да заједнички обележимо редак јубилеј вашег клуба – рекао је, на пригодној свечаности, председник Секције ветерана ФК Војводина Миладин Пураћ. – Подсетићу да су дрес Војводине носили двојица изузетних спортсмена Мирослав Ћурчић и Сретан Васић, који су у Русандином дресу стекли своје фудбалско име и презиме. Нека им је вечна слава.

У својим узорима који су стизали и до клубова елитног такмичења, попут Ивице Миливојева, Мирослава Ћурчића, Милана и Синише Радишића, али и савезног судије Нестора Вранова, како је у добродошлици гостима из Новог Сада навео председник Русанде Дејан Куручев, Меленчани су увек и изнова препознавали могућност позиционирања сопствених вредности на избирљивом спортском тржишту. 

Прихватајући Русандин позив некадашње звезде у пола белом, пола у црвеном, пријатељском утакмицом са вршњацима домаћег клуба, додали су нови у низу мотива за окупљање младих око фудбалског стожера и непролазне вредности спортских изазова.  Све до садржаја „трећег полувремена“ где уз тамбураше и надалеко чувени меленачки овчији паприкаш, резултат утакмице остаје у другом плану. Али непролазна вредност духа остаје и опстаје у бити сеоског гостопримства и жеље банатског паора да опстане на постулатима које су преци кројили и неговали, остављајући их генерацијама на чување. 

Русанда – Војводина 2:3

Основ извештаја сваког спортског догађаја јесте резултат, мада у сусрету ветерана Русанде и Војводине, поводом 100-годишњег јубилеја меленачког колектива, он остаје у другом плану. Ипак, да би информација са стадиона крај Бање Русанда била потпуна, навешћемо утисак да су Меленчани били бољи, али да су Новосађани победили са 3:2, головима које су постигли Белић, Врањеш и Ђокић. Двоструки стрелац за домаћине био је Миљан Миливојев. 

   

фк војводина Вошин кутак фк русанда фудбал
Извор:
Дневник
Пише:
Лазо Бакмаз
Спорт Фудбал
