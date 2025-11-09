БЕЦЕКИ ПОКОРИО ПОРТИМАО: Италијан победник Велике награде Португалије
Возач Априлије Италијан Марко Бецеки победник је трке у Мото ГП шампионату за Велику награду Португалије на стази Портимао.
Бецеки је до пете победе у каријери у "краљевској класи" стигао резултатом 41:13.61.
Друго место на ВН Португалије освојио је возач екипе БК8 Гресини рејсинг Шпанац Алекс Маркез, који је за победником каснио 2,583 секунде. Трећи је био возач тима Ред Бул КТМ Шпанац Педро Акоста, који је за Безекијем заостао 3,188 секунди.
Прво место у генералном пласману држи возач Дукатија Шпанац Марк Маркез са 545 бодова. Маркез је још раније обезбедио титулу у Мото ГП шампионату у "краљевској класи", а трку у Португалији је пропустио пошто се опоравља од операције десног рамена.
Друго место у генералном пласману возача држи Алекс Маркез са 445 бодова, док је Бецеки на трећој позицији са 323.
Последња трка у сезони у Мото ГП шампионату биће одржана 16. новембра за Велику награду Валенсије.