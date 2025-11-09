broken clouds
11°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЕЦЕКИ ПОКОРИО ПОРТИМАО: Италијан победник Велике награде Португалије

09.11.2025. 15:31 15:34
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Jose Breton

Возач Априлије Италијан Марко Бецеки победник је трке у Мото ГП шампионату за Велику награду Португалије на стази Портимао.

Бецеки је до пете победе у каријери у "краљевској класи" стигао резултатом 41:13.61.

Друго место на ВН Португалије освојио је возач екипе БК8 Гресини рејсинг Шпанац Алекс Маркез, који је за победником каснио 2,583 секунде. Трећи је био возач тима Ред Бул КТМ Шпанац Педро Акоста, који је за Безекијем заостао 3,188 секунди.

Прво место у генералном пласману држи возач Дукатија Шпанац Марк Маркез са 545 бодова. Маркез је још раније обезбедио титулу у Мото ГП шампионату у "краљевској класи", а трку у Португалији је пропустио пошто се опоравља од операције десног рамена.

Друго место у генералном пласману возача држи Алекс Маркез са 445 бодова, док је Бецеки на трећој позицији са 323.

Последња трка у сезони у Мото ГП шампионату биће одржана 16. новембра за Велику награду Валенсије.

мото гп мотоциклизам
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МАРКО БЕЦЕКИ НА ПОЛ ПОЗИЦИЈИ, МАРК МАРКЕЗ У ДРУГОМ РЕДУ за Велику награду Сан Марина у Мото ГП-ију
beceki

МАРКО БЕЦЕКИ НА ПОЛ ПОЗИЦИЈИ, МАРК МАРКЕЗ У ДРУГОМ РЕДУ за Велику награду Сан Марина у Мото ГП-ију

13.09.2025. 13:29 13:30
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МОТО ГП: Готова сезона за Марка Маркеза!
markez

МОТО ГП: Готова сезона за Марка Маркеза!

23.10.2025. 12:23 12:32
Волим
0
Коментар
0
Сачувај