МАРКО БЕЦЕКИ НА ПОЛ ПОЗИЦИЈИ, МАРК МАРКЕЗ У ДРУГОМ РЕДУ за Велику награду Сан Марина у Мото ГП-ију
Возач Априлије Марко Бецеки освојио је пол-позицију на Великој награди Сан Марина Мото ГП шампионата.
Он је до првог места у квалификацијама дошао захваљујући кругу од 1:30,134 минута на стази Мизано.
Друго место заузео је Алекс Маркез на Гресинију, који је свој најбржи круг одвезао за 1:30,222.
Први стартни ред комплетира Фабио Квартараро – узданица Јамахе је забележила за још шест стотих делова секунди спорије време од другопласираног.
Водећи у генералном пласману – ас Дукатија Марк Маркез, стартоваће са четврте позиције.
Шпанцу ће у другом стартном реду правити возач екипе ВР46 Франко Морбидели и Лика Марини на Хонди.
Седмо место заузео је Фабио Ди Ђанантонио за ВР46, а следе га Франческо Бањаја на другом Дукатију, Педро Акоста на КТМ, Гресинијев Фермин Алдегер, Хорхе Мартин на Априлији и Хондин Ђоан Мир .
Спринт је на програму од 15 часова, док је главна трка у недељу од 14 часова.