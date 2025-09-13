overcast clouds
МАРКО БЕЦЕКИ НА ПОЛ ПОЗИЦИЈИ, МАРК МАРКЕЗ У ДРУГОМ РЕДУ за Велику награду Сан Марина у Мото ГП-ију

13.09.2025. 13:29 13:30
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
beceki
Фото: Youtube Printscreen/MotoGP

Возач Априлије Марко Бецеки освојио је пол-позицију на Великој награди Сан Марина Мото ГП шампионата.

Он је до првог места у квалификацијама дошао захваљујући кругу од 1:30,134 минута на стази Мизано.

Друго место заузео је Алекс Маркез на Гресинију, који је свој најбржи круг одвезао за 1:30,222.

Први стартни ред комплетира Фабио Квартараро – узданица Јамахе је забележила за још шест стотих делова секунди спорије време од другопласираног.

Водећи у генералном пласману – ас Дукатија Марк Маркез, стартоваће са четврте позиције.

Шпанцу ће у другом стартном реду правити возач екипе ВР46 Франко Морбидели и Лика Марини на Хонди.

Седмо место заузео је Фабио Ди Ђанантонио за ВР46, а следе га Франческо Бањаја на другом Дукатију, Педро Акоста на КТМ, Гресинијев Фермин Алдегер, Хорхе Мартин на Априлији и Хондин Ђоан Мир .

Спринт је на програму од 15 часова, док је главна трка у недељу од 14 часова.

мото гп велика награда сан марина марко бецеки
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
