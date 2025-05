МАРКО БЕЦЕКИ СЛАВИО НА ВЕЛИКОЈ НАГРАДИ БРИТАНИЈЕ, Марк Маркез трећи, срцепарајуће одустајање Квартарара!

Италијан је на стази „Силверстон“ уписао своју прву победу после 609 дана, а уједно је Априлији донео први тријумф од априла прошле године, када је Маверик Вињалес славио у Остину. Занимљиво, та победа је стигла у тренутку када се спекулише да Хорхе Мартин жели да напусти италијански тим на крају сезоне, годину дана пре истека уговора.



Мартинов тимски колега је сјајно возио, али је и профитирао од одустајања Фабија Квартарара, којег је издала Јамаха седам кругова пре краја, пошто је водио од старта.

На крају је најближи Бецекију био Жоан Зарко на ЛЦР Хонди, док се на трећем степенику победничког постоља нашао возач Дукатија Марк Маркез. Осмоструки светски шампион је у борби за подијум за само 17 хиљадитинки победио Франка Морбиделија из ВР46 тима.

Трку на легендарној стази обележило је и ново одустајање Франческа Бањаје, али и грешке браће Маркез, које је спасио прекид трке у другом кругу, па су обојица добили нову шансу.

Сам старт Велике награде Британије протекао је у знаку велике грешке Алекса Маркеза, који је повео, али одмах излетео са стазе. Његов старији брат је преузео вођство испред Квартарара и Бањаје, али је осмоструки светски шампион направио велику грешку када је имао предност од скоро секунде и излетео са стазе. На другом делу стазе дошло је до контакта између тест возача Алеша Еспаргара и Морбиделија, а пошто је уље остало на стази истакнута је црвена заставица.

После прекида који је трајао око 15 минута, дошло је до новог старта, после којег је Квартараро остао на челу и није се освртао. Брзо је повећавао предност испред Бањаје и Маркеза, док је Џек Милер на Прамак Дукатију кренуо да се пробија, па је тако претекао и двојац Дукатија. У међувремену су и Зарко и Бецеки почели да се пробијају, да би у истом тренутку и Бањаја и Маркез отишли широко и пали су на девето и десето место. Недуго затим трка је била готова за Пека, после нове грешке и излетања са стазе.

У међувремену је Бецеки успео да се нађе и испред Зарка и испред Милера, којег је претекао и Француз, а разлика у односу на Квартарара била је око пет секунди. Италијан је постепено почео да смањује разлику, док су се Маркез и Морбидели постепено пробијали и стигли до борбе за подијум. У 12. кругу Квартараро је одједном посустао и било је јасно да има проблем са мотоциклом, који је паркирао на стартно-циљном правцу, док је Бецеки преузео вођство и ниједног тренутка нико није могао да га угрози.

