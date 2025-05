(ВИДЕО) ТРИЈУМФ ПОСЛЕ 71 ГОДИНЕ: Зарко обрадовао домаће навијаче на Великој награди Француске, Маркез се задовољио другим местом

Зарко је на стази у Ле Ману до друге победе у каријери у "краљевској класи" стигао резултатом 45:47.541. Он је први Француз који је тријумфовао на овој трци од 1954. године.



Zarco becomes the first French rider to win in Le Mans since 1954 🏆 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/ueNpbwWzBb

Друго место освојио је возач Дукатија Шпанац Марк Маркез са 19,907 секунди заостатка за победником.

Трећи је био возач екипе Гресини рејсинг Шпанац Фермин Алдегер, који је за Зарком каснио 26,532 секунде.

THIS IS HOW HE GOT IT DONE 🎉@johannzarco1 WINS HIS HOME RACE 🥇#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/xjx1JRbpJQ

