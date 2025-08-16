scattered clouds
„НОВОСАДСКО ДЕЧЈЕ ЛЕТО 15” УЛАЗИ У ПРЕТПОСЛЕДЊУ НЕДЕЉУ Ево шта све очекује малишане

16.08.2025. 08:31 08:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
лето
Фото: Центар „Пчелице”

Традиционална манифестација „Новосадско дечје лето 15” од понедељка, 18. августа, улази у претпоследњу недељу овогодишњег програма, те су за малишане припремљене радионице на шест локација до петка, 22. августа.

Под слоганом „Треба хтети, треба смети” деца узраста од четири до 14 година имаће прилику да уче француски језик, слепо куцање, како да направе летњу физуру, али и да се опробају у капуери и корективној гимнастици.

Предстојећу недељу обележиће и дружења у Ковиљско-петроварадинском риту, од уторка до петка, од 17 до 19 часова, у оквиру којих ће се пријављени учесници наћи у ципелама пустолова који ће бити део разних активности у природи. Центар за едукацију деце у природи „Пчелице” задужен је за реализацију ових радионица.

Све радионице су бесплатне, али је неопходно пријавити децу на време због ограниченог капацитета. Детаљан програм са сатницама налази се на сајту Дечјег културног центра Нови Сад – dkcns.rs.

Новосадско дечје лето
Нови Сад
