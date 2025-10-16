„Ријад, ти волиш тенис. Волим вас све“ НОЛЕ ПОСЛЕ ПОРАЗА ОД СИНЕРА: Жао ми је што нисте видели дужи меч данас, ПОКУШАО САМ
Српски тенисер Новак Ђоковић поражен је вечерас у полуфиналу егзибиционог турнира "Слем шест краљева" у Ријаду од Италијана Јаника Синера резултатом 6:4, 6:2.
После меча, Новка је изнео своје утиске.
Искрено, осећао сам се... Хвала вам, људи, на подршци. Прво, хвала што сте дошли у оволиком броју, као и прошле године на турнир Шест краљева. Ријад, ти волиш тенис. Волим вас све.
Потом је велике речи упутио свом противнику.
Жао ми је што нисте видели дужи меч данас. Његова је кривица, није моја. Покушао сам. Деловало је као да је протутњао воз. Ударао је лоптицу, био је превише добар и честитам му. Желим му много среће у финалу.
Уследило је питање о 100 титула, као и начину на који данас игра против млађих колега на самом крају каријере.
Увек је вредно јер ту је љубав и страст према тенису. Извините на мом речнику, али није лепо када вам неко испраши дупе овако. Невероватно је да сам још увек способан да играм на високом нивоу, да будем у Топ 10, Топ 5. Трудим се, дајем све од себе, захвалан сам на свему што ми је Бог дао. Невероватна је каријера. Волео бих када би неко хтео да ми позајми млађе тело на годину дана. Шалим се. Још увек имам мотив. Знам да је много теже, поготово да играм против Јаника и Карлоса, док се не деси. Хајде да видимо, рекао је Новак Ђоковић, пише Телеграф.