ИТАЛИЈАН И ДАЉЕ ПРЕЈАК Ђоковић поражен од Синера у полуфиналу егзибиционог турнира "Шест краљева" у Ријаду СЕДМИ ПОРАЗ У НИЗУ
16.10.2025. 22:16 22:32
Коментари (0)
Српски тенисер Новак Ђоковић поражен је вечерас у полуфиналу егзибиционог турнира "Слем шест краљева" у Ријаду од Италијана Јаника Синера резултатом 6:4, 6:2.
Меч је трајао 63 минута, а Ђоковић је седми пут у низу поражен од Италијана.
Синеру је у првом сету један брејк био довољан да поведе, док је тријумф осигурао са два брејка у другом сету.
Италијан ће у финалу играти против Шпанца Карлоса Алкараза, који је претходно савладао Американца Тејлора Фрица 6:4, 6:2.