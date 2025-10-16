clear sky
9°C
16.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИТАЛИЈАН И ДАЉЕ ПРЕЈАК Ђоковић поражен од Синера у полуфиналу егзибиционог турнира "Шест краљева" у Ријаду СЕДМИ ПОРАЗ У НИЗУ

16.10.2025. 22:16 22:32
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
d
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Српски тенисер Новак Ђоковић поражен је вечерас у полуфиналу егзибиционог турнира "Слем шест краљева" у Ријаду од Италијана Јаника Синера резултатом 6:4, 6:2.

Меч је трајао 63 минута, а Ђоковић је седми пут у низу поражен од Италијана.

Синеру је у првом сету један брејк био довољан да поведе, док је тријумф осигурао са два брејка у другом сету.

Италијан ће у финалу играти против Шпанца Карлоса Алкараза, који је претходно савладао  Американца Тејлора Фрица 6:4, 6:2.

 

Новак Ђоковић Јаник Синер
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај