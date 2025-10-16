clear sky
11°C
16.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПЕТРУШЕВ СРУШИО БАРСЕЛОНУ: Дубаи славио у Евролиги, Анђушић и Дангубић без минута

16.10.2025. 20:18 20:20
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ABA liga/Dubai basketball

Кошаркаши Дубаија победили су на свом терену екипу Барселоне резултатом 83:78 у утакмици петог кола Евролиге.

Најефикаснији у екипи Дубаија био је српски репрезентативац Филип Петрушев, који је забележио 23 поена и осам скокова. Двејн Бејкон је убацио 20 поена. Српски кошаркаши Данило Анђушић и Немања Дангубић нису играли.

У тиму из Барселона најбољи су били Торнике Шенгелија и Дарио Бризела, који су постигли по 19 поена.

Кошаркаши Дубаија и Барселоне су у досадашњем делу сезоне у Евролиги остварили по три победе и два пораза.

Кошаркаши Дубаија ће у шестом колу Евролиге гостовати Асвелу, док ће Барселона дочекати Жалгирис.

 

Филип Петрушев евролига кк дубаи
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФИЛИП ПЕТРУШЕВ О СВОМ ПРЕЛАСКУ У ДУБАИ: "Иди тамо где те желе"
petrusev

ФИЛИП ПЕТРУШЕВ О СВОМ ПРЕЛАСКУ У ДУБАИ: "Иди тамо где те желе"

10.10.2025. 17:26 17:39
Волим
0
Коментар
0
Сачувај