ПЕТРУШЕВ СРУШИО БАРСЕЛОНУ: Дубаи славио у Евролиги, Анђушић и Дангубић без минута
16.10.2025. 20:18 20:20
Кошаркаши Дубаија победили су на свом терену екипу Барселоне резултатом 83:78 у утакмици петог кола Евролиге.
Најефикаснији у екипи Дубаија био је српски репрезентативац Филип Петрушев, који је забележио 23 поена и осам скокова. Двејн Бејкон је убацио 20 поена. Српски кошаркаши Данило Анђушић и Немања Дангубић нису играли.
У тиму из Барселона најбољи су били Торнике Шенгелија и Дарио Бризела, који су постигли по 19 поена.
Кошаркаши Дубаија и Барселоне су у досадашњем делу сезоне у Евролиги остварили по три победе и два пораза.
Кошаркаши Дубаија ће у шестом колу Евролиге гостовати Асвелу, док ће Барселона дочекати Жалгирис.